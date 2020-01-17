nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские инвалиды объявили о голодовке, чтобы добиться отставки Ольги Кузнечевских

17 января 2020, 03:43
Фото: Наш город
Тюменские инвалиды устроят голодовку, чтобы добиться отставки Кузнечевских
Около десяти тюменцев с инвалидностью готовы начать голодовку уже 20 января. В числе требований: отставка главы департамента соцразвития Ольги Кузнечевских и извинения от губернатора Тюменской области Александра Моора.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал корреспонденту «Нашего города» организатор акции Андрей Романов, на столь радикальные действия активисты пошли от отчаяния. Уже несколько лет их не слышат ни в городской администрации, ни в областном правительстве.

«В декабре (2019 года — прим. ред.) мое обращение из администрации президента переслали в правительство тюменской области, но до сих пор я не получил ответа. Мы идем на такие меры просто от отчаяния, нас не слышат», — рассказал Андрей Романов.

Акция протеста начнется в следующий понедельник, 20 января и будет длиться пока не будут выполнены требования ее участников. Однако сам Андрей Романов считает, что голодовка не продлится более двух-трех дней, поскольку у участников слабое здоровье и голодание обострит хронические заболевания.

«Голодовка для нас, инвалидов, это самоубийство, учитывая состояние нашего здоровья, поэтому в случае летального исхода и смерти любого из нас, просим считать виновными в смерти и привлечь к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства следующих высокопоставленных чиновников: Губернатора Тюменской области Моора А.В., Заместителя губернатора Тюменской области Кузнечевских О.А.»из заявления участников голодовки

Всего в списке требований у голодующих 6 пунктов:

1. Ежегодное санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов и инвалидов первой группы — по мнению участников акции, санаторных путевок выделяется мало и, в основном, направляют в тюменские санатории, которые не подходят больным по профилю заболевания и недоступны для маломобильных граждан.

«Также имеются данные о направление здоровых детей чиновников по путевкам детей инвалидов ДЦП в санатории Крыма», — утверждают авторы обращения.

В Тюменской области окажут помощь детям-инвалидам
Узнать подробнее

2. Отмена имущественного ценза на получение жилья и земельных участков. Активисты утверждают, что тюменские чиновники, ссылаясь на региональный закон, не ставят инвалидов в очередь на жилье, если у заявителей имеется имущество дороже 100 тыс. рублей.

3. Включение инвалидов третьей группы в категорию нуждающихся в получении социальной поддержки в виде получения жилья и земельных участков.

В Тюменской области стартует проект «прямые выплаты»
Узнать подробнее

Протестующие уверены, что в Тюменской области принят закон, который лишает инвалидов 3 группы право на получение подобной помощи. Это право гарантировано Федеральным законом.

4. Доступная среда на социально значимых объектах, в том числе на объектах здравоохранения.

5. Публичные извинения губернатора Тюменской области Александра Моора за неустановку лифтовых подъемников на пересечении улиц Мельникайте и Гнаровской.

В документе сказано, что Александр Моор обещал, что в 2019 году на пересечении этих улиц подъемник, но до сих пор не выполнил своего обещания.

6. Отставка зама губернатора директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских.

Причиной таких требований послужила неудовлетворительная социальная политика и «наплевательское отношение к инвалидам в регионе».

Тюменский суд отказал заместителю Моора в иске к правозащитнику
Узнать подробнее

Голодать инвалиды намерены в специально арендованной квартире на улице Зелинского. По словам организатора, на аренду он потратит большую часть своей пенсии.

«Мы просили коммунистов предоставить нам помещение для голодовки, но они отказались. Видимо, в Тюмени коммунисты не те. В Югре КПРФ предоставили место голодующим матерям, а наши, видимо, боятся».

По словам Романова, в тюменскую администрацию было подано уведомление о проведении голодовки. Но не для согласования, а для того, чтобы чиновники были в курсе.

В пресс-службе губернатора Тюменской области отказались комментировать требования протестующих.

На просьбу журналиста «Нашего города» прокомментировать заявление инвалидов и изложенные в нем требования, пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Синицына ответила просто: «без комментариев».

Материалы по теме
Александра Кутергина прекратила голодовку в СИЗОТюменец устроил пикет возле суда в поддержку инвалида-общественникаВ России нет соответствующих мировым стандартам требований защиты самолетов от птиц
#Новости#Социальная поддержка#Социальная политика#Андрей Романов#Инвалиды-колясочники#Инвалиды#Управление социальной защиты#Департамент социального развития#Тюмень#Акция протеста#Александр Моор#Голодовка#Эксклюзив#Никита Кифорук#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25