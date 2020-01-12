В Тюменской области стартует проект «прямые выплаты»

«Изменения коснутся сроков выплаты и механизмы взаимодействия работодателя с фондом социального страхования», пишет «Тюменская линия» ссылаясь на и.о. заместителя управляющего Тюменское региональное отделение фонда социального страхования Антона Ионова.
Сотрудники по-прежнему должны будут предоставить в бухгалтерию листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка или другие документы и заполнить заявление с указанием реквизитов.
В свою очередь предприятие должно будет в течение пяти дней направить документы в ФЦС, где уже будут сделаны населения.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться с 1 по 15 число каждого месяца. Остальные выплаты Фонд перечислит в течение 10 дней с момента подачи сведений работодателем. Получить выплаты можно будет на карту МИР, или почтовым переводом.