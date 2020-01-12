В Тюменской области стартует проект «прямые выплаты»

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться с 1 по 15 число каждого месяца. Остальные выплаты Фонд перечислит в течение 10 дней с момента подачи сведений работодателем. Получить выплаты можно будет на карту МИР, или почтовым переводом.