Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

«Столкновение произошло 15 января в 13:00 на 920-м километре автотрассы недалеко от Горноправдинска», - отмечают СМИ.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Toyota Mark II и Volkswagen Multivan. Одна из машин вылетела на встречную полосу. Водитель японского автомобиля погиб на месте, ещё четыре человека госпитализированы в ближайшие больницы.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выявить причины ЧП.
В Тюменской области в среду произошло две крупные аварии с участием маршрутки, рейсового автобуса и автокрана. В них пострадало 16 человек.