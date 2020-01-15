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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

15 января 2020, 11:02
Фото: pixabay.com
ДТП
На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, ещё четверо пострадали, отметили в ГИБДД.

«Столкновение произошло 15 января в 13:00 на 920-м километре автотрассы недалеко от Горноправдинска», - отмечают СМИ.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Toyota Mark II и Volkswagen Multivan. Одна из машин вылетела на встречную полосу. Водитель японского автомобиля погиб на месте, ещё четыре человека госпитализированы в ближайшие больницы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выявить причины ЧП.

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В Тюменской области в среду произошло две крупные аварии с участием маршрутки, рейсового автобуса и автокрана. В них пострадало 16 человек.

#Новости#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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