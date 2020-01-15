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Директора УК «Евросервис» дважды за месяц оштрафовали за ненадлежащее содержание дома

15 января 2020, 13:12
Фото: 1Mi
Директора УК «Евросервис» дважды за месяц оштрафовали за ненадлежащее
Прокуратура ЛАО города Тюмени возбудила административное дело в отношении главы ООО УК «Евросервис» из-за нарушения лицензионных требований.
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Тюмень

Сотрудники ведомства провели проверку фактов изложенных СМИ 25 ноября прошлого года. Жители дома №28 по ул. Жуковского жаловались на серьёзные проблемы в обслуживании здания. Проверка установила провисание слаботочной проводки, затопление подвального помещения и проблемы с отоплением.

Административное дело возбуждено в ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Государственная жилищная инспекция оштрафовала руководителя УК на 25 тыс. рублей.

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"Ранее, 24 декабря 2019 года, этот же директор получил аналогичный штраф за нарушения в жилом доме по улице Бабарынка, 20а", - отметили в ведомстве.

#Новости#Управляющие компании#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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