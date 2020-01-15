Директора УК «Евросервис» дважды за месяц оштрафовали за ненадлежащее содержание дома

Сотрудники ведомства провели проверку фактов изложенных СМИ 25 ноября прошлого года. Жители дома №28 по ул. Жуковского жаловались на серьёзные проблемы в обслуживании здания. Проверка установила провисание слаботочной проводки, затопление подвального помещения и проблемы с отоплением.
Административное дело возбуждено в ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Государственная жилищная инспекция оштрафовала руководителя УК на 25 тыс. рублей.
"Ранее, 24 декабря 2019 года, этот же директор получил аналогичный штраф за нарушения в жилом доме по улице Бабарынка, 20а", - отметили в ведомстве.