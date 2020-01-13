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Тюменские власти продают склад-арочник на Одесской за 61 млн рублей

13 января 2020, 12:37
Фото: Администрация Тюмени
Тюмень
Администрация Тюмени выставила на продажу нежилые строения на улице Одесской.
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Тюмень

Здания общей площадью в 1,5 тыс. квадратных метров и земельный участок на 1,3 га попытаются реализовать 30 января. Сюда включены склад-арочник площадью почти 1,3 тыс. квадратов и другие нежилые строения.

Объект расположен рядом с транспортной развязкой, до центра чуть более двух километров. Площадка подходит для размещения различных видов бизнеса

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Заявки на участие можно подать до 22 января. Первоначальная стоимость 61 млн рублей, далее цена будет снижаться до подачи первого ценового предложения. Минимальная цена объекта ограничена 30 млн. рублей. Ранее объекты пытались реализовать в конце октября 2019 года.

#Новости#Торги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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