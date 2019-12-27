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Квартиру экс-миллиардера Хорошилова выставили на продажу в Тюмени

27 декабря 2019, 10:10
Фото: Компания Этажи
Квартиру экс-миллиардера Хорошилова выставили на продажу
Квартира бывшего олигарха Федора Хорошилова в историческом центре Тюмени выставлена на продажу, следует из данных агентства недвижимости «Этажи».
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Тюмень

«Одна из самых шикарных и красивых квартир в городе. Общая площадь составляет 316 кв.м. В квартире 6 комнат и просторная кухня-столовая 49 кв.м», - сообщается на сайте агентства.

Стоимость апартаментов со скидкой — 29 млн рублей. Первоначальная цена составляла 33 млн рублей.

Квартиру решили продать, когда Хорошилов не смог расплатиться с долгами, пишет URA.RU со ссылкой на осведомленный источник.

«Квартиру выставили на продажу после того, началась процедура реструктуризации задолженности Федора Хорошилова и поиском имущества начал заниматься арбитражный управляющий. Видимо, он и установил, что у Хорошилова есть такая квартира. Пока покупателя на нее не нашлось», — рассказал собеседник информагентства.

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Бывший владелец ТЦ «Пассаж» и отеля «Тюмень» Федор Хорошилов осужден за мошенничество и отбывает семилетний срок. Он некоторое время скрывался за границей, но в 2013 году его задержали в Подмосковье. В 2016 году вынесен приговор. В начале 2000-х годов бизнесмен взял в ВТБ семь кредитов на общую сумму 893 млн долларов. Администрации банка он предоставил ложные данные о разработке перспективных месторождений нефти. Сейчас долг Хорошилова перед структурами ВТБ составляет 5,34 млрд рублей.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Мария Райтер#Общество
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