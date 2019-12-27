Квартиру экс-миллиардера Хорошилова выставили на продажу в Тюмени

Бывший владелец ТЦ «Пассаж» и отеля «Тюмень» Федор Хорошилов осужден за мошенничество и отбывает семилетний срок. Он некоторое время скрывался за границей, но в 2013 году его задержали в Подмосковье. В 2016 году вынесен приговор. В начале 2000-х годов бизнесмен взял в ВТБ семь кредитов на общую сумму 893 млн долларов. Администрации банка он предоставил ложные данные о разработке перспективных месторождений нефти. Сейчас долг Хорошилова перед структурами ВТБ составляет 5,34 млрд рублей.