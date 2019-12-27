Квартиру экс-миллиардера Хорошилова выставили на продажу в Тюмени

«Одна из самых шикарных и красивых квартир в городе. Общая площадь составляет 316 кв.м. В квартире 6 комнат и просторная кухня-столовая 49 кв.м», - сообщается на сайте агентства.
Стоимость апартаментов со скидкой — 29 млн рублей. Первоначальная цена составляла 33 млн рублей.
Квартиру решили продать, когда Хорошилов не смог расплатиться с долгами, пишет URA.RU со ссылкой на осведомленный источник.
«Квартиру выставили на продажу после того, началась процедура реструктуризации задолженности Федора Хорошилова и поиском имущества начал заниматься арбитражный управляющий. Видимо, он и установил, что у Хорошилова есть такая квартира. Пока покупателя на нее не нашлось», — рассказал собеседник информагентства.
Бывший владелец ТЦ «Пассаж» и отеля «Тюмень» Федор Хорошилов осужден за мошенничество и отбывает семилетний срок. Он некоторое время скрывался за границей, но в 2013 году его задержали в Подмосковье. В 2016 году вынесен приговор. В начале 2000-х годов бизнесмен взял в ВТБ семь кредитов на общую сумму 893 млн долларов. Администрации банка он предоставил ложные данные о разработке перспективных месторождений нефти. Сейчас долг Хорошилова перед структурами ВТБ составляет 5,34 млрд рублей.