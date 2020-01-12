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Тюменка пострадавшая в ночном пожаре находится в больнице

12 января 2020, 10:10
Фото: 1Mi
После пожара врачи госпитализировали женщину
Жительница областного центра, которая пострадала во время пожара в девятиэтажном доме в центре Тюмени, продолжает находиться в больнице, сообщает «Мегатюмень».

Жительница областного центра, которая пострадала во время пожара в девятиэтажном доме в центре Тюмени, продолжает находиться в больнице, сообщает «Мегатюмень».

«Женщину доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения. Она была госпитализирована в отделение токсикологии», поясняет «Мегатюмень» ссылаясь на региональный департамент здравоохранения.

Сейчас ее самочуствие оценивается как средней степени тяжести. Врачами проводится комплекс лечебно-диагностических процедур.

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Напомним, пожар случился сегодня в первом часу ночи, в четырехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома. Из-за сильно задымления спасателям пришлось выводить людей с верхних этажей в специальных масках.

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Из здания эвакуировано 40 человек и 10 спасено.Также пострадало имущество квартиры на площади 34 кв. м.

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