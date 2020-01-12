Стали известны подробности ночного пожара в Тюмени

«Пожар произошел в четырехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома. Из-за сильно задымления спасателям пришлось выводить людей с верхних этажей в специальных масках», 72.ru ссылаясь на пресс-службу МЧС.
Возгорание произошло ночью, когда большинство жильцов уже спали. На пульт пожарной охраны вызов поступил в 0:48. На месте происшествия работали семь автомобилей, 22 человека личного состава регионального МЧС, а также скорая помощь и полицейские.
Эвакуировано 40 человек и 10 спасено. Один человек получил травмы. В результате пожара пострадало имущество квартиры на площади 34 кв. м.
По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.