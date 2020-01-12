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Стали известны подробности ночного пожара в Тюмени

12 января 2020, 07:02
Фото: 1Mi
Пожарные тушили огонь в четырехномнатной квартире
Сотрудники регионального МЧС сообщили подробности пожара, который случился этой ночью в многоквартирном доме в центре Тюмени, сообщает 72.ru.
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Тюмень

«Пожар произошел в четырехкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного дома. Из-за сильно задымления спасателям пришлось выводить людей с верхних этажей в специальных масках», 72.ru ссылаясь на пресс-службу МЧС.

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Возгорание произошло ночью, когда большинство жильцов уже спали. На пульт пожарной охраны вызов поступил в 0:48. На месте происшествия работали семь автомобилей, 22 человека личного состава регионального МЧС, а также скорая помощь и полицейские.

Эвакуировано 40 человек и 10 спасено. Один человек получил травмы. В результате пожара пострадало имущество квартиры на площади 34 кв. м.

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По предварительной версии причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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