В интернете появился еще один ролик нападения ДПС на тюменцев

Поздно вечером 4 января от их рук пострадало несколько молодых человек.
«По словам автора видео, инцидент произошел в селе Луговое. Около 23 часов молодые люди стояли на улице, в это время к ним подъехала машина ДПС, оттуда вышли автоинспекторы и сразу начали конфликтовать», сообщает 72.ru с ссылкой на пострадавших.
Авторы ролика утверждают, что физическую силу к ним применяли те же самые полицейские, от которых пострадала семья Данекиных.
На видео, снятом в темное время суток, слышно, как полицейские ругаются с молодым мужчиной. - Ты что, слышь, паренек!? Ты поверил в себя, что ли? – говорит сотрудник ДПС.
Задерживаемый пытаясь узнать кто перед ним стоит, просит представиться правоохранителя.
- Я с вами нормально разговариваю, представьтесь, — продолжает мужчина. Однако, автоинспектор продолжает грубить: Мальчик, я тебе еще раз говорю, ты в себя поверил? - спрашивает он. Через минуту парня скручивают и кладут на капот патрульной машины. - Алик, не сопротивляйся, — говорит автор ролика, обращаясь к другу, которого пытаются задержать.
Затем после слов друга задержанного о том, что тот не сопротивляется, к нему подходит ДПСник со словами: Я сейчас [врежу], выключи. После чего запись обрывается.