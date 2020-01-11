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В интернете появился еще один ролик нападения ДПС на тюменцев

11 января 2020, 09:23
Фото: 1Mi
ДПС напали на молодых парней
Стало известно о втором случае, когда во время новогодних праздников сотрудники ДПС грубо и жестко обошлись с жителями, пишет 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Поздно вечером 4 января от их рук пострадало несколько молодых человек.

«По словам автора видео, инцидент произошел в селе Луговое. Около 23 часов молодые люди стояли на улице, в это время к ним подъехала машина ДПС, оттуда вышли автоинспекторы и сразу начали конфликтовать», сообщает 72.ru с ссылкой на пострадавших.

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Авторы ролика утверждают, что физическую силу к ним применяли те же самые полицейские, от которых пострадала семья Данекиных.

На видео, снятом в темное время суток, слышно, как полицейские ругаются с молодым мужчиной. - Ты что, слышь, паренек!? Ты поверил в себя, что ли? – говорит сотрудник ДПС.

Задерживаемый пытаясь узнать кто перед ним стоит, просит представиться правоохранителя.

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- Я с вами нормально разговариваю, представьтесь, — продолжает мужчина. Однако, автоинспектор продолжает грубить: Мальчик, я тебе еще раз говорю, ты в себя поверил? - спрашивает он. Через минуту парня скручивают и кладут на капот патрульной машины. - Алик, не сопротивляйся, — говорит автор ролика, обращаясь к другу, которого пытаются задержать.

Затем после слов друга задержанного о том, что тот не сопротивляется, к нему подходит ДПСник со словами: Я сейчас [врежу], выключи. После чего запись обрывается.

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