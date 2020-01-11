В интернете появился еще один ролик нападения ДПС на тюменцев

- Я с вами нормально разговариваю, представьтесь, — продолжает мужчина. Однако, автоинспектор продолжает грубить: Мальчик, я тебе еще раз говорю, ты в себя поверил? - спрашивает он. Через минуту парня скручивают и кладут на капот патрульной машины. - Алик, не сопротивляйся, — говорит автор ролика, обращаясь к другу, которого пытаются задержать.