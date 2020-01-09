В Тюмени полуторагодовалая девочка чуть не подавилась сосиской

«Кусочек сосиски попал в дыхательные пути, и девочка не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, начала синеть», - отметили в ведомстве.
После извлечения инородного тела тюменка обратилась за помощью к врачам. Специалисты прибыли через 10 минут. Пострадавшую доставили в больницу, где было проведено обследование. Общее состояние ребенка не вызвало опасения.
Сотрудники скорой помощи рекомендуют в подобных ситуациях положить малыша животом на свое колено, слегка запрокинуть голову и ритмично надавливать рукой на спину в области легких.