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В Тюмени полуторагодовалая девочка чуть не подавилась сосиской

9 января 2020, 10:47
Фото: 1Mi
В Тюмени полуторагодовалая девочка чуть не подавилась сосиской
В среду в Тюмени маленькая девочка чуть не задохнулась из-за сосиски. Мама полуторагодовалого ребенка вовремя среагировала на инцидент, сообщает пресс-служба скорой помощи.
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Тюмень

«Кусочек сосиски попал в дыхательные пути, и девочка не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, начала синеть», - отметили в ведомстве.

После извлечения инородного тела тюменка обратилась за помощью к врачам. Специалисты прибыли через 10 минут. Пострадавшую доставили в больницу, где было проведено обследование. Общее состояние ребенка не вызвало опасения.

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Сотрудники скорой помощи рекомендуют в подобных ситуациях положить малыша животом на свое колено, слегка запрокинуть голову и ритмично надавливать рукой на спину в области легких.

#Новости#Скорая помощь#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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