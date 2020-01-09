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В СИБУРе прокомментировали информацию о двух пожарах на территории предприятий

9 января 2020, 10:06
Фото: pixabay.com
В СИБУРе прокомментировали информацию о двух пожарах на территории
Представители корпорации СИБУР прокомментировали «Нашему городу» информацию о пожарах. Возгорания произошли вне производственной зоны компании.

«Указанные в сводке МЧС возгорания произошли за пределами производственной площадки тобольских предприятий СИБУРа, на объектах подрядных организаций. Восьмого января на автодороге произошло возгорание аккумуляторного отсека экскаватора, принадлежащего ООО «Авангард Строй Транс». Также 8 января произошло возгорание вагона-бытовки, принадлежащей подрядной организации «Ренессанс» и используемой в качестве пункта обогрева. Предварительная причина возгорания - неисправность электрообогревательного прибора. Оба возгорания носили локальный характер и были ликвидированы своими силами, пострадавших нет», - сообщила эксперт по корпоративным коммуникациям СИБУРа Елена Лейтнер.

В Тюменской области на территории СИБУРа за день было два пожара
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Ранее в URA.RU сообщили, что в среду загорелся экскаватор «Komatsu», который работал на строительной площадке СИБУРа. Через два часа на территории «Запсибнефтехима» загорелась бытовка.

#Новости#СИБУР#Пожары#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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