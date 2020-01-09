В СИБУРе прокомментировали информацию о двух пожарах на территории предприятий

«Указанные в сводке МЧС возгорания произошли за пределами производственной площадки тобольских предприятий СИБУРа, на объектах подрядных организаций. Восьмого января на автодороге произошло возгорание аккумуляторного отсека экскаватора, принадлежащего ООО «Авангард Строй Транс». Также 8 января произошло возгорание вагона-бытовки, принадлежащей подрядной организации «Ренессанс» и используемой в качестве пункта обогрева. Предварительная причина возгорания - неисправность электрообогревательного прибора. Оба возгорания носили локальный характер и были ликвидированы своими силами, пострадавших нет», - сообщила эксперт по корпоративным коммуникациям СИБУРа Елена Лейтнер.