В Тюменской области на территории СИБУРа за день было два пожара

«В среду, 8 января около 9 часов утра в результате короткого замыкания электропроводки загорелся экскаватор «Komatsu», который работал на строительной площадке СИБУРа. Пострадал аккумуляторный отсек машины», пишет «URA.RU» с ссылкой региональный МЧС.
В этот же день через два часа на стройплощадке дочернего предприятия компании, «Запсибнефтехиме», из-за короткого замыкания загорелась бытовка. В результате огонь повредил внутреннюю обшивку вагончика.
Оба возгорания были потушены специалистами предприятия еще до приезда спасателей.