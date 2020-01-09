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В Тюменской области на территории СИБУРа за день было два пожара

9 января 2020, 09:00
Фото: 1Mi
На предприятиях СИБУРа горел вагончик и экскаватор
На строительных площадках предприятий крупнейшего инвестора Тюменской области - СИБУРа произошло два пожары, сообщает «URA.RU» с ссылкой региональный МЧС.
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Тюмень

«В среду, 8 января около 9 часов утра в результате короткого замыкания электропроводки загорелся экскаватор «Komatsu», который работал на строительной площадке СИБУРа. Пострадал аккумуляторный отсек машины», пишет «URA.RU» с ссылкой региональный МЧС.

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В этот же день через два часа на стройплощадке дочернего предприятия компании, «Запсибнефтехиме», из-за короткого замыкания загорелась бытовка. В результате огонь повредил внутреннюю обшивку вагончика.

Оба возгорания были потушены специалистами предприятия еще до приезда спасателей.

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