Тюменские врачи спасли женщину с большой раковой опухолью с тромбозом

Чтобы провести эту сложную операцию свои усилия объединили врачи Областной клинической больницы №1 и МСЧ «Нефтяник».
«Кроме того, у пациентки были и другие сопутствующие патологии. Поэтому во время операции были объединены технологии онко-, гепато-, кардио-, сосудистой хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Участие в операции принимали специалисты разных профелей», - поясняет «Вслух.ру» с ссылкой на пресс-службу ОКБ-1 .
Операция длилась более шести часов, она прошла с минимальной кровопотерей. руководитель Областного урологического центра МСЧ «Нефтяник» Александр Лыков успешно удалил поврежденную почку. Затем был вырезан и опухолевый тромбоз нижней полой вены, проводила эту операцию команда отделения кардиохирургии Областной клинической больницы №1.
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день в ОКБ №1 мультидисциплинарный подход является определяющим в лечении пациентов самого разного профиля.