nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские врачи спасли женщину с большой раковой опухолью с тромбозом

8 января 2020, 05:28
Фото: 1Mi
тюменские врачи провели сложнейшую операцию
В Тюмени медики спасли 50-летнюю женщину с грозной патологией и онкологией, пишет «Вслух.ру» с ссылкой на пресс-службу ОКБ-1.

Чтобы провести эту сложную операцию свои усилия объединили врачи Областной клинической больницы №1 и МСЧ «Нефтяник».

Тюменские нейрохирурги спасли мужчину от инсульта микроскопической операцией
Узнать подробнее
Тюменские нейрохирурги спасли мужчину от инсульта микроскопической операцией
Узнать подробнее

«Кроме того, у пациентки были и другие сопутствующие патологии. Поэтому во время операции были объединены технологии онко-, гепато-, кардио-, сосудистой хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Участие в операции принимали специалисты разных профелей», - поясняет «Вслух.ру» с ссылкой на пресс-службу ОКБ-1 .

Тюменские врачи провели рискованную операцию, спасая 81-летнюю тюменку от рака
Узнать подробнее
Тюменские врачи провели рискованную операцию, спасая 81-летнюю тюменку от рака
Узнать подробнее

Операция длилась более шести часов, она прошла с минимальной кровопотерей. руководитель Областного урологического центра МСЧ «Нефтяник» Александр Лыков успешно удалил поврежденную почку. Затем был вырезан и опухолевый тромбоз нижней полой вены, проводила эту операцию команда отделения кардиохирургии Областной клинической больницы №1.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день в ОКБ №1 мультидисциплинарный подход является определяющим в лечении пациентов самого разного профиля.

Материалы по теме
Тюменские врачи провели рискованную операцию, спасая 81-летнюю тюменку от ракаТюменские хирурги провели сложнейшую операцию по пересадке кожиТюменские нейрохирурги спасли мужчину от инсульта микроскопической операцией
#Новости#Онкология#Медицина#Операция#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25