Тюменские врачи спасли женщину с большой раковой опухолью с тромбозом

«Кроме того, у пациентки были и другие сопутствующие патологии. Поэтому во время операции были объединены технологии онко-, гепато-, кардио-, сосудистой хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Участие в операции принимали специалисты разных профелей», - поясняет «Вслух.ру» с ссылкой на пресс-службу ОКБ-1 .