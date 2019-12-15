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Тюменские нейрохирурги спасли мужчину от инсульта микроскопической операцией

15 декабря 2019, 04:31
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменские нейрохирурги спасли мужчину от инсульта микроскопической операцие
Нейрохирурги областной клинической больницы № 2 (ОКБ № 2) предотвратили ишемический инсульт у 43-летнего жителя Тюмени с окклюзией сонной артерии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Ему провели сложную высокотехнологичную операцию — наложили экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз.

«Наложение микрососудистого шва — один из технически сложных моментов в операции. Кровеносные сосуды диаметром около миллиметра врачи соединяют под микроскопом при помощи микроинструментов», — отмечает нейрохирург Сергей Дерябин.

В результате операции кровоснабжение головного мозга восстановилось, к пациенту постепенно вернулось зрение, прошли и другие симптомы хронической ишемии. В настоящее время он выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.

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Методику наложения микрососудистого анастомоза в ОКБ № 2 применяют с 2017 года. За прошедшее время операция выполнена 40 пациентам.

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