Тюменские нейрохирурги спасли мужчину от инсульта микроскопической операцией

Ему провели сложную высокотехнологичную операцию — наложили экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз.
«Наложение микрососудистого шва — один из технически сложных моментов в операции. Кровеносные сосуды диаметром около миллиметра врачи соединяют под микроскопом при помощи микроинструментов», — отмечает нейрохирург Сергей Дерябин.
В результате операции кровоснабжение головного мозга восстановилось, к пациенту постепенно вернулось зрение, прошли и другие симптомы хронической ишемии. В настоящее время он выписан из стационара и находится на амбулаторном наблюдении.
Методику наложения микрососудистого анастомоза в ОКБ № 2 применяют с 2017 года. За прошедшее время операция выполнена 40 пациентам.