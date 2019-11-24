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Тюменские врачи провели рискованную операцию, спасая 81-летнюю тюменку от рака

24 ноября 2019, 11:21
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменские врачи провели рискованную операцию, спасая тюменку от рака
Тюменские врачи провели операцию по удалению злокачественной опухоли 81-летней тюменке, несмотря на противопоказание оперативного вмешательства из-за пневмонии.
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Тюменские врачи провели операцию по удалению злокачественной опухоли 81-летней тюменке, несмотря на противопоказание оперативного вмешательства из-за пневмонии. Женщина обратилась в больницу с жалобой на специфические симптомы. Во время осмотра врач заподозрил наличие злокачественной опухоли, после чего пациентка была направлена на дополнительное обследование. Подозрения врача подтвердило обследование.

«Из-за особенностей положения тела пациента во время операции идет нагрузка на полую вену и диафрагму», - пояснила завотделением анестезиологии и реаниматологии МКМЦ «Медицинский город» Татьяна Куцева. Оценив все возможные риски, специалисты решили оперировать пациентку лапароскопическим методом. Операция прошла успешно, уже на вторые сутки женщина была переведена в палату и чувствовала себя хорошо. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

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