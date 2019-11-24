Тюменские врачи провели рискованную операцию, спасая 81-летнюю тюменку от рака

«Из-за особенностей положения тела пациента во время операции идет нагрузка на полую вену и диафрагму», - пояснила завотделением анестезиологии и реаниматологии МКМЦ «Медицинский город» Татьяна Куцева. Оценив все возможные риски, специалисты решили оперировать пациентку лапароскопическим методом. Операция прошла успешно, уже на вторые сутки женщина была переведена в палату и чувствовала себя хорошо. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.