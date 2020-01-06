Психологи рекомендуют тюменцам более активный отдых

Прежде всего, проблемы может вызвать способ проведения выходных. Большая часть людей предпочитают неактивный отдых – просмотр фильмов, сериалов, длительный сон. На подобный отдых лучше всего потратить несколько дней. Далее следует перейти к более активным действиям. Можно пройтись по зимним паркам, навести порядок в комнатах, встретиться с друзьями и родными.
Следует соблюдать режим сна, чтобы иметь возможность не сбить его к началу рабочей недели.
«Все это поможет провести праздники с пользой», - отмечают СМИ.