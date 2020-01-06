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Психологи рекомендуют тюменцам более активный отдых

6 января 2020, 03:53
Фото: ВКонтакте
снег
Самым неэффективным днём в плане работы скорее всего станет 9 января. По данным психологов, сложно войти в рабочую колею после 8 дней отдыха.

Прежде всего, проблемы может вызвать способ проведения выходных. Большая часть людей предпочитают неактивный отдых – просмотр фильмов, сериалов, длительный сон. На подобный отдых лучше всего потратить несколько дней. Далее следует перейти к более активным действиям. Можно пройтись по зимним паркам, навести порядок в комнатах, встретиться с друзьями и родными.

Следует соблюдать режим сна, чтобы иметь возможность не сбить его к началу рабочей недели.

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«Все это поможет провести праздники с пользой», - отмечают СМИ.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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