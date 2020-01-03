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Тюменцы отмечают Новый год, катаясь на огромных горках

3 января 2020, 07:15
Фото: Типичная Тюмень
горки
Тюменцы обсуждают очень длинные «Боровские горки». Очевидцы отмечают, что их длинна достигает 100 метров, сообщает паблик Типичная Тюмень.

Горки находятся в 20 км от Тюмени в Боровом. Дети до семи лет проходят с родителями бесплатно. На самую высокую горку очереди могут растянуться на «1 час».

Фото: Типичная Тюмень

«Мы сегодня там были. Народу очень много, но мы вернулись с положительными эмоциями. Отличное место», - отметила подписчица тюменского паблика.

Автомобилисты отмечают, что под Новый год в сторону базы отдыха образовались большие пробки. На «Боровские горки» следует приезжать с раннего утра.

В праздничные дни в Тюмени пройдут выставки и спектакли
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В областной столице с 3 по 8 января пройдут спектакли, вечеринку и выставки. Основные мероприятия пройдут в субботу.

#Новости#Новый год#Горки зимой#Александр Мязин#Общество
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