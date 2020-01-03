Тюменцы отмечают Новый год, катаясь на огромных горках

Горки находятся в 20 км от Тюмени в Боровом. Дети до семи лет проходят с родителями бесплатно. На самую высокую горку очереди могут растянуться на «1 час».
«Мы сегодня там были. Народу очень много, но мы вернулись с положительными эмоциями. Отличное место», - отметила подписчица тюменского паблика.
Автомобилисты отмечают, что под Новый год в сторону базы отдыха образовались большие пробки. На «Боровские горки» следует приезжать с раннего утра.
В областной столице с 3 по 8 января пройдут спектакли, вечеринку и выставки. Основные мероприятия пройдут в субботу.