В Тюменской области за неделю произошло 53 пожара

«За неделю в Тюменской области произошло 53 пожара, 33 из которых - в частном сектора. Из зоны опасных факторов было эвакуировано 13 человек», - уточнили в региональном МЧС.
Помимо этого спасателей привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Таких случаев на прошлой неделе было 52.
В МЧС напоминают, что с приходом холодов возрастает риск возникновения возгораний по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок.
В связи с этим населению, в целях безопасности, нельзя использовать неисправные печи и отопительные приборы.