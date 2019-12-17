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В Тюменской области за неделю произошло 53 пожара

17 декабря 2019, 05:57
Фото: 1Mi
В Тюменской области за неделю произошло 53 пожара
В МЧС по региону подвели итоги прошлой недели по количеству пожаров в Тюменской области.
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Тюмень

«За неделю в Тюменской области произошло 53 пожара, 33 из которых - в частном сектора. Из зоны опасных факторов было эвакуировано 13 человек», - уточнили в региональном МЧС.

Помимо этого спасателей привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Таких случаев на прошлой неделе было 52.

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В МЧС напоминают, что с приходом холодов возрастает риск возникновения возгораний по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок.

В связи с этим населению, в целях безопасности, нельзя использовать неисправные печи и отопительные приборы.

#Новости#Тюменская область#Пожары#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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