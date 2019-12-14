Ночной пожар в наркодиспансере Тюмени возник из-за неосторожного обращения с огнем

«Вызов по ЧС поступил в диспетчерскую в 01:00 по местному времени», — сообщили в областном МЧС.
Были эвакуированы 116 человек. В результате пожара погиб пациент диспансера. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту его гибели.
«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем одного из пациентов», — отметили сегодня в прокуратуре Тюменской области.
Известно, что от огня больше всего пострадала медсестра, которая первой попыталась оказать помощь при пожаре. Женщина получила серьезные ожоги, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.