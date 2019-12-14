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Ночной пожар в наркодиспансере Тюмени возник из-за неосторожного обращения с огнем

14 декабря 2019, 18:02
Фото: Наш город / 1Mi
Ночной пожар в наркодиспансере Тюмени возник из-за неосторожного обращения
В Тюмени в ночь с 13 на 14 декабря из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в наркологическом диспансере.
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Тюмень

«Вызов по ЧС поступил в диспетчерскую в 01:00 по местному времени», — сообщили в областном МЧС.

Были эвакуированы 116 человек. В результате пожара погиб пациент диспансера. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту его гибели.

«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем одного из пациентов», — отметили сегодня в прокуратуре Тюменской области.

Следователи Тюмени расследуют дело о гибели человека при пожаре в наркодиспансере
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Известно, что от огня больше всего пострадала медсестра, которая первой попыталась оказать помощь при пожаре. Женщина получила серьезные ожоги, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.

#Новости#Пожар#Следственный комитет#МЧС#Прокуратура Тюменской области#ЧП#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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