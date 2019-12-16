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Пропавшую год назад тюменку нашли в Челябинской области

16 декабря 2019, 11:45
Фото: ПО «Белая сова»
Пропавшую год назад тюменку нашли в Челябинской области
Поиски 26-летней Ольги Тумановой из Тюмени завершены. Отряд волонтёров «Белая Сова» сообщил, что пропавшая девушка найдена живой.
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УМВД

В УМВД Тюменской области отметили, что на данный момент девушка проживает в Челябинской области и уже созвонилась с родными.

«Противоправных действий в её отношении не совершали», — пояснили в полиции.

Ольгу Туманову разыскивали с декабря 2018 года. Её мама не могла связаться с дочерью и обратилась в полицию. Неделю назад тюменские СМИ и паблики вновь распространили ориентировки на пропавшую девушку, и она была найдена.

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В начале декабря стало известно об обнаружении 71-летнего Александра Меркулова. Он исчез летом 2019 года. Тело мужчины нашли в лесополосе в Тюмени.

#Новости#Розыск#УМВД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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