Пропавшую год назад тюменку нашли в Челябинской области

В УМВД Тюменской области отметили, что на данный момент девушка проживает в Челябинской области и уже созвонилась с родными.
«Противоправных действий в её отношении не совершали», — пояснили в полиции.
Ольгу Туманову разыскивали с декабря 2018 года. Её мама не могла связаться с дочерью и обратилась в полицию. Неделю назад тюменские СМИ и паблики вновь распространили ориентировки на пропавшую девушку, и она была найдена.
В начале декабря стало известно об обнаружении 71-летнего Александра Меркулова. Он исчез летом 2019 года. Тело мужчины нашли в лесополосе в Тюмени.