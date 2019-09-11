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Проблемы со зрением и с памятью: в Тюмени пропал 71-летний мужчина

11 сентября 2019, 05:11
Фото: «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте»
В областной столице с 23 августа разыскивают Александра Васильевича Меркулова, который вечером вышел из дома подышать свежим воздухом и пропал без вести.
Сюжет
Тюмень

По словам жены пропавшего, мужчина практически ничего не видит и плохо ориентируется в пространстве, также у него проблемы с памятью и сердцем. Он уже не в первый раз теряется, однако раньше он всегда возвращался домой, иногда сам, а иногда с помощью сотрудников полиции.

Тюменец в день исчезновения был одет в светло-голубую рубашку, старую куртку тёмного-синего цвета, темно-синие брюки, чёрные туфли, также у него были при себе очки. Рост пропавшего мужчины 167 сантиметров. Из особых примет: удлиненное лицо, серо-голубые глаза, короткая стрижка.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Васильевича Меркулова, просят позвонить по телефону +7–922-006–26–88.

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