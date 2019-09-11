Проблемы со зрением и с памятью: в Тюмени пропал 71-летний мужчина

По словам жены пропавшего, мужчина практически ничего не видит и плохо ориентируется в пространстве, также у него проблемы с памятью и сердцем. Он уже не в первый раз теряется, однако раньше он всегда возвращался домой, иногда сам, а иногда с помощью сотрудников полиции.
Тюменец в день исчезновения был одет в светло-голубую рубашку, старую куртку тёмного-синего цвета, темно-синие брюки, чёрные туфли, также у него были при себе очки. Рост пропавшего мужчины 167 сантиметров. Из особых примет: удлиненное лицо, серо-голубые глаза, короткая стрижка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Васильевича Меркулова, просят позвонить по телефону +7–922-006–26–88.