Проблемы со зрением и с памятью: в Тюмени пропал 71-летний мужчина

По словам жены пропавшего, мужчина практически ничего не видит и плохо ориентируется в пространстве, также у него проблемы с памятью и сердцем. Он уже не в первый раз теряется, однако раньше он всегда возвращался домой, иногда сам, а иногда с помощью сотрудников полиции.