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В Тюмени возле автосервиса сгорела машина

12 декабря 2019, 05:08
Фото: ЧС Тюмень в ВК
В Тюмени возле автосервиса сгорела машина
Сегодня утром, 12 декабря, на улице Олимпийской в Тюмени дотла сгорел автомобиль, об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
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Тюмень

Судя по опубликованным фотографиями, огонь уничтожил машину за считанные минуты. О том, выезжали ли на место пожарные, пока неизвестно.

«Может она загорелась после неудачной мойки», - высказал предположение один из подписчиков группы, в котором был опубликован пост с фотографией произошедшего.

Близость СТО навела некоторых участников сообщества на мысль о том, что машина могла вспыхнуть после некачественного ремонта.

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Некоторые подписчики вспоминали, что менее суток назад на улице Бабарынка горела машина и связывали два этих случая, предполагая, что кто-то специально занимается поджогами.

#Новости#Тюменская область#Пожары#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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