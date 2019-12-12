В Тюмени возле автосервиса сгорела машина

Судя по опубликованным фотографиями, огонь уничтожил машину за считанные минуты. О том, выезжали ли на место пожарные, пока неизвестно.
«Может она загорелась после неудачной мойки», - высказал предположение один из подписчиков группы, в котором был опубликован пост с фотографией произошедшего.
Близость СТО навела некоторых участников сообщества на мысль о том, что машина могла вспыхнуть после некачественного ремонта.
Некоторые подписчики вспоминали, что менее суток назад на улице Бабарынка горела машина и связывали два этих случая, предполагая, что кто-то специально занимается поджогами.