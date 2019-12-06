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Приставы возбудили производство в отношении Мостострой-11 за неоплаченные штрафы

6 декабря 2019, 13:08
Фото: Наш город / 1Mi
Приставы взыщут долги с компании депутата
Мостострой-11 депутата тюменской областной думы Николая Руссу не стал оплачивать штрафы. Теперь взысканием задолженности займутся судебные приставы.
Сюжет
Тюмень

Согласно сведениям из банка данных исполнительных производств, Мостострой-11 не оплатил штрафы ГИБДД. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей.

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Возможно, что причина неуплаты кроется в количестве техники. Отвечая на вопрос журналиста ura.ru о сливе бетономешалками Мостостроя-11 отходов в лесной массив, Руссу ответил, что автопарк компании состоит более чем из 1000 автомобилей.

Мостострой-11 возглавляет новоиспеченный депутат тюменской областной думы Николай Руссу. Компания занимается строительством объектов соцкультбыта, жилых домов и дорожных сооружений. В рейтинге 100 самых влиятельных тюменцев Руссу занял 10-е место.

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