Приставы возбудили производство в отношении Мостострой-11 за неоплаченные штрафы

Согласно сведениям из банка данных исполнительных производств, Мостострой-11 не оплатил штрафы ГИБДД. Общая сумма штрафов составила 1000 рублей.
Возможно, что причина неуплаты кроется в количестве техники. Отвечая на вопрос журналиста ura.ru о сливе бетономешалками Мостостроя-11 отходов в лесной массив, Руссу ответил, что автопарк компании состоит более чем из 1000 автомобилей.
Мостострой-11 возглавляет новоиспеченный депутат тюменской областной думы Николай Руссу. Компания занимается строительством объектов соцкультбыта, жилых домов и дорожных сооружений. В рейтинге 100 самых влиятельных тюменцев Руссу занял 10-е место.