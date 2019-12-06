Приставы возбудили производство в отношении Мостострой-11 за неоплаченные штрафы

Возможно, что причина неуплаты кроется в количестве техники. Отвечая на вопрос журналиста ura.ru о сливе бетономешалками Мостостроя-11 отходов в лесной массив, Руссу ответил, что автопарк компании состоит более чем из 1000 автомобилей.