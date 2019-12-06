nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После публикации в СМИ тюменские строители пытались очистить лес от бетона

6 декабря 2019, 12:11
Фото: Читатель "Наш город"
В загрязнении леса подозревают Мостострой-11 Николая Руссу
Тюменские активисты уверены, что «Мостострой-11» Николая Руссу сливает бетон в лесу. После публикации в СМИ строители пытаются скрыть следы произошедшего.

Накануне, 5 декабря источник «Нашего города» сообщил о том, что бетономешалка компании Мостострой-11 сливает воду с остатками бетона в лесу на 11 км Ялуторовского тракта.

Компанию тюменского депутата заподозрили в сливе остатков бетона в лесу
Узнать подробнее

В распоряжении редакции оказались фотографии и видеозаписи на которых отчетливо видно синий КАМАЗ с госномером К966ЕМ72, кузов которого обклеен эмблемами АО «Мостострой-11». Судя по записи, автомобиль приехал слить остатки бетона, но путь ему преградили активисты. Водитель пытается оправдаться, что лоток бетономешалки сухой и к сливу бетона он не причастен. Однако прояснить, что делает спецтехника в лесу, в окружении луж бетона не может.

Мы обратились в приемную АО «Мостострой-11» с просьбой разъяснить ситуацию, но на предприятии от комментариев отказались. В приемной депутата Тюменской областной думы Николая Руссу, возглавляющего Мостострой, тоже не смогли ответить на вопросы наших журналистов.

Вечером 5 декабря журналисты «Нашего города» выехали на место происшествия, чтобы проверить информацию о сливе отходов. Не смотря на то, что днем шел снег, лужи бетона хорошо заметны. Журналистам удалось обнаружить не менее пяти горок бетона и несколько куч строительного мусора. По оценкам корреспондентов, общая площадь загрязнения составляет порядка 10 соток.

От горы бетона и до деревьев мы обнаружили огромную площадь, залитую бетономОт горы бетона и до деревьев мы обнаружили огромную площадь, залитую бетоном
Такие подснежники, скорее всего, оставил МостостройТакие подснежники, скорее всего, оставил Мостострой
При ближайшем рассмотрении сугробы оказываются смесью мусора и бетонаПри ближайшем рассмотрении сугробы оказываются смесью мусора и бетона
Лужи оказываются смесью бетона и водыЛужи оказываются смесью бетона и воды
Вокруг большие кучи бетона, высотой около метраВокруг большие кучи бетона, высотой около метра
От горы бетона и до деревьев мы обнаружили огромную площадь, залитую бетоном
Фото: Наш город / 1MI

Работники близлежащих организаций рассказали, что грузовики приезжают сливать бетон, практически, ежедневно. Использовать лес для захоронения отходов строители начали еще с апреля.

«Почти каждый день ездят. И с наклейками „Мостостроя“ и без. Ездить начали давно, еще с апреля».

Источник "Нашего города", позднее передал, что вскоре после отъезда журналистов в лес приехала спецтехника: экскаваторы и грузовики. Рабочие пытались убрать бетон, но особого успех не достигли, поскольку в некоторых местах толщина застывшего раствора превышает метр. Кроме того почва пропитанная раствором уже промерзла.

Фото: Читатель "Наш город"

«У нас в компании работает 1000 автомашин. Если обнаружится, что нарушение имело место быть, данные передадут в природоохранную прокуратуру и нас накажут. Если окажется, что правда — загрязнение уберут. А все остальное — глупость»Николай Руссу в беседе с журналистом Ura.ru

Исходя из комментария, который Николай Руссу дал коллегам из Ura.ru, и попытки ликвидировать незаконную свалку, можно сделать вывод, что Мостострой-11 признал вину и пытается реабилитироваться.

В природоохранной прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать инцидент. В ведомство направлен редакционный запрос.

АО «Мостострой-11» является крупнейшей строительной организацией в Тюменской области. Организацию возглавляет депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу, занявший на прошедших довыборах место Олега Чемезова.

Материалы по теме
Мостострой-11 станет приоритетным подрядчиком по строительству дорог на ЯмалеНиколай Руссу занял десятое место в «ТОП-100 самых влиятельных людей Тюмени»Компанию тюменского депутата заподозрили в сливе остатков бетона в лесу
#Новости#Мостострой-11#Ялуторовский тракт#Загрязнение почвы#Бетон#Лес#Николай Руссу#Свалка#Эксклюзив#Тюмень#Никита Кифорук#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25