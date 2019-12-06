После публикации в СМИ тюменские строители пытались очистить лес от бетона

Накануне, 5 декабря источник «Нашего города» сообщил о том, что бетономешалка компании Мостострой-11 сливает воду с остатками бетона в лесу на 11 км Ялуторовского тракта.
В распоряжении редакции оказались фотографии и видеозаписи на которых отчетливо видно синий КАМАЗ с госномером К966ЕМ72, кузов которого обклеен эмблемами АО «Мостострой-11». Судя по записи, автомобиль приехал слить остатки бетона, но путь ему преградили активисты. Водитель пытается оправдаться, что лоток бетономешалки сухой и к сливу бетона он не причастен. Однако прояснить, что делает спецтехника в лесу, в окружении луж бетона не может.
Мы обратились в приемную АО «Мостострой-11» с просьбой разъяснить ситуацию, но на предприятии от комментариев отказались. В приемной депутата Тюменской областной думы Николая Руссу, возглавляющего Мостострой, тоже не смогли ответить на вопросы наших журналистов.
Вечером 5 декабря журналисты «Нашего города» выехали на место происшествия, чтобы проверить информацию о сливе отходов. Не смотря на то, что днем шел снег, лужи бетона хорошо заметны. Журналистам удалось обнаружить не менее пяти горок бетона и несколько куч строительного мусора. По оценкам корреспондентов, общая площадь загрязнения составляет порядка 10 соток.
Работники близлежащих организаций рассказали, что грузовики приезжают сливать бетон, практически, ежедневно. Использовать лес для захоронения отходов строители начали еще с апреля.
«Почти каждый день ездят. И с наклейками „Мостостроя“ и без. Ездить начали давно, еще с апреля».
Источник "Нашего города", позднее передал, что вскоре после отъезда журналистов в лес приехала спецтехника: экскаваторы и грузовики. Рабочие пытались убрать бетон, но особого успех не достигли, поскольку в некоторых местах толщина застывшего раствора превышает метр. Кроме того почва пропитанная раствором уже промерзла.
«У нас в компании работает 1000 автомашин. Если обнаружится, что нарушение имело место быть, данные передадут в природоохранную прокуратуру и нас накажут. Если окажется, что правда — загрязнение уберут. А все остальное — глупость»Николай Руссу в беседе с журналистом Ura.ru
Исходя из комментария, который Николай Руссу дал коллегам из Ura.ru, и попытки ликвидировать незаконную свалку, можно сделать вывод, что Мостострой-11 признал вину и пытается реабилитироваться.
В природоохранной прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать инцидент. В ведомство направлен редакционный запрос.
АО «Мостострой-11» является крупнейшей строительной организацией в Тюменской области. Организацию возглавляет депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу, занявший на прошедших довыборах место Олега Чемезова.