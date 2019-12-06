После публикации в СМИ тюменские строители пытались очистить лес от бетона

В распоряжении редакции оказались фотографии и видеозаписи на которых отчетливо видно синий КАМАЗ с госномером К966ЕМ72, кузов которого обклеен эмблемами АО «Мостострой-11». Судя по записи, автомобиль приехал слить остатки бетона, но путь ему преградили активисты. Водитель пытается оправдаться, что лоток бетономешалки сухой и к сливу бетона он не причастен. Однако прояснить, что делает спецтехника в лесу, в окружении луж бетона не может.