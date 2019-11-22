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Сотрудники тюменского ФСБ задержали группу мусульман по подозрению в терроризме

22 ноября 2019, 09:24
Фото: Наш город / 1Mi
Группу мусульман задержал в Тюмени
Сотрудниками тюменского ФСБ была задержана группа мусульман. Их подозревают в участии в террористической организации.
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Тюмень

Сотрудниками тюменского ФСБ была задержана группа мусульман. Их подозревают в участии в террористической организации.

Согласно данным в соц.сетях, 18 ноября прошли обыски у десяти уголовное дело было возбуждено региональным управлением ФСБ России по Тюменской области. Дело возбуждено в отношении десяти мусульман, их подозревают в осуществлении деятельности «Хизб ут Тахрир аль Ислям» (Исламская партия освобождения — была признана террористической решением ВС РФ).

Обыски у подозреваемых прошли в 6 утра, по некоторым данным, всех подозреваемых задержали. 21 ноября суд принял решение об их аресте, в настоящее время подозреваемые содержатся в СИЗО.

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