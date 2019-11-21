Экс-глава УМВД России по Тюменской области задержан до суда

По словам источника «Нашего города», Юрия Алтынова доставили для допроса в СУ СК РФ в сопровождении сотрудников ФСБ. После допроса было принято решение задержать Алтынова до суда. Суд должен состояться завтра, 22 ноября. Известно, что проверки проходят и в других подразделениях ведомства. Вероятнее всего, это не последнее задержание.