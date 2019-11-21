Александр Моор рассказал о преимуществах сотрудничества с северными округами

Глава Тюменской области в своем ежегодном послании подвел итоги работы с северными округами. По словам Александра Моора, прорывом года стал Западно-Сибирский научно-образовательный центр.
- Это великолепный пример уникальной творческой синергии, которую порождает многосоставный характер большой Тюменской области. Именно тесное партнерство с северными округами стало в этом сюжете нашим главным конкурентным преимуществом. Так мы должны – и будем – действовать и во всех иных сферах, - подчеркнул глава региона.
Начало работать более двадцати новых производств, в том числе такие, не имеющие аналогов в России, как завод по переработке картофеля агрофирмы «КриММ», открыты 3 новых школы, 4 новых детских сада, 2 новые поликлиники, 11 ФАПов, 2 спорткомплека, крытый каток, 3 культурных центра.
- Более 600 километров отремонтированных дорог, открытие Тюменской кольцевой, почти тысяча тюменцев, расселенных из аварийного жилья, новые газопроводы, водозаборы и очистные сооружения, бурный старт «Точки кипения», за шесть месяцев – двести с лишним событий, больше пяти тысяч активных участников, -перечислил результаты работы Моор.
- Две тюменских золотые медали на мировом чемпионате WorldSkills. Занятые молодыми тюменцами места на пьедесталах Всемирной робототехнической олимпиады, Международной олимпиады по геометрии, олимпиады «Национальной технологической инициативы». Шестьдесят четыре тюменских стобалльника на ЕГЭ. Тюменская победа во всероссийском конкурсе «Семья года», причем в номинации «Многодетная семья» – это не просто золото, это что-то большее, - сказал тюменский губернатор.