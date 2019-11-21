Александр Моор рассказал о преимуществах сотрудничества с северными округами

- Две тюменских золотые медали на мировом чемпионате WorldSkills. Занятые молодыми тюменцами места на пьедесталах Всемирной робототехнической олимпиады, Международной олимпиады по геометрии, олимпиады «Национальной технологической инициативы». Шестьдесят четыре тюменских стобалльника на ЕГЭ. Тюменская победа во всероссийском конкурсе «Семья года», причем в номинации «Многодетная семья» – это не просто золото, это что-то большее, - сказал тюменский губернатор.