Александр Моор возьмет на контроль освещение всех пешеходных переходов области

В ходе ежегодного послания к региональному Заксобранию, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять вопрос с освещением пешеходных переходов.
Губернатор отметил, выполнение большого объема работ в части ремонта дорог. Так, по словам Александра Моора, было отремонтировано 600 км дорог и сбылась мечта тюменцев — кольцевая автодорога.
В следующем году особое внимание будет уделено пешеходам и освещению переходов во всех населенных пунктах. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора. «Этот вопрос на моем личном контроле» — заявил глава области.