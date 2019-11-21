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Александр Моор возьмет на контроль освещение всех пешеходных переходов области

21 ноября 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi / 1Mi
Губернатор возьмет под личный контроль освещение на переходах
Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять вопрос с освещением пешеходных переходов под личный контроль.

В ходе ежегодного послания к региональному Заксобранию, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал взять вопрос с освещением пешеходных переходов.

Губернатор отметил, выполнение большого объема работ в части ремонта дорог. Так, по словам Александра Моора, было отремонтировано 600 км дорог и сбылась мечта тюменцев — кольцевая автодорога.

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В следующем году особое внимание будет уделено пешеходам и освещению переходов во всех населенных пунктах. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора. «Этот вопрос на моем личном контроле» — заявил глава области.

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