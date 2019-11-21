Александр Моор объявил 2020 год - годом сельского предпринимательства.

Он добавил, что в связи с этим будет разработан подробный план действий. По словам главы региона, необходимо организовать «Единый день отчетности»: обсуждение правоприменительной практики предпринимательским сообществом (как минимум дважды в год, а лучше ежеквартально проводить на одной площадке, с участием сразу всех органов исполнительной власти, и региональных, и федеральных, открытое, публичное, комплексное обсуждение правоприменительной практики. В первую очередь — в контрольной и надзорной сфере.