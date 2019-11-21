Александр Моор объявил 2020 год - годом сельского предпринимательства.

Сегодня, 21 ноября, Александр Моор во время своего ежегодного послания объявил следующий год — годом сельского предпринимательства. Глава региона отметил, что в следующем году начинается исполнение государственной программы комплексного развития сельских территорий. И предложил дополнить ее «еще одним элементом — объявить 2020 год — годом сельского предпринимательства».
— Идея выдвинута тюменскими деловыми кругами, и я ее полностью одобряю. Речь ведь идет не о наборе ритуальных мероприятий, а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых ролевых моделей, новых форм бизнес-активности — от шитья и рукоделия до сбора и переработки дикоросов. И, конечно, о создании новых инструментов поддержки такой деятельности, — сказал Александр Моор.
Он добавил, что в связи с этим будет разработан подробный план действий. По словам главы региона, необходимо организовать «Единый день отчетности»: обсуждение правоприменительной практики предпринимательским сообществом (как минимум дважды в год, а лучше ежеквартально проводить на одной площадке, с участием сразу всех органов исполнительной власти, и региональных, и федеральных, открытое, публичное, комплексное обсуждение правоприменительной практики. В первую очередь — в контрольной и надзорной сфере.