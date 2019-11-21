nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор объявил 2020 год — годом сельского предпринимательства

21 ноября 2019, 07:41
Фото: Наш город / 1Mi
Александр Моор объявил 2020 год - годом сельского предпринимательства.
Глава Тюменской области объявил 2020 год — годом сельского предпринимательства.

Сегодня, 21 ноября, Александр Моор во время своего ежегодного послания объявил следующий год — годом сельского предпринимательства. Глава региона отметил, что в следующем году начинается исполнение государственной программы комплексного развития сельских территорий. И предложил дополнить ее «еще одним элементом — объявить 2020 год — годом сельского предпринимательства».

Александр Моор предложил ввести региональный маткапитал на рождение первого ребёнка
Узнать подробнее

— Идея выдвинута тюменскими деловыми кругами, и я ее полностью одобряю. Речь ведь идет не о наборе ритуальных мероприятий, а о систематическом поиске и пропаганде новых кейсов, новых ролевых моделей, новых форм бизнес-активности — от шитья и рукоделия до сбора и переработки дикоросов. И, конечно, о создании новых инструментов поддержки такой деятельности, — сказал Александр Моор.

Он добавил, что в связи с этим будет разработан подробный план действий. По словам главы региона, необходимо организовать «Единый день отчетности»: обсуждение правоприменительной практики предпринимательским сообществом (как минимум дважды в год, а лучше ежеквартально проводить на одной площадке, с участием сразу всех органов исполнительной власти, и региональных, и федеральных, открытое, публичное, комплексное обсуждение правоприменительной практики. В первую очередь — в контрольной и надзорной сфере.

#Новости#Александр Моор#Послание#Общество#Тюменская область#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25