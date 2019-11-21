Александр Моор: Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ, нивелированы

Перечисляя трудности, с которыми столкнулся регион в этом году, Моор выделил и ситуацию с Антипинским НПЗ. Он заявил, что последствия нивелированы. «Завод работает, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер» — добавил глава региона.