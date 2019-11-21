Александр Моор: Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ, нивелированы

Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ нивелированы, а взаимоотношение с новыми собственниками носит конструктивный характер. Об этом сегодня, 21 ноября, на ежегодном послании региональному правительству и жителям заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Завод работает, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характерГубернатор Тюменской области Александр Моор
Перечисляя трудности, с которыми столкнулся регион в этом году, Моор выделил и ситуацию с Антипинским НПЗ. Он заявил, что последствия нивелированы. «Завод работает, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер» — добавил глава региона.
Говоря о проблемах региона, губернатор отметил снижение инвестиционного потока: завершение строительства «ЗапСибНефтехима». В 2018 году он дал более 40% всего объема привлеченных инвестиций. «С одной стороны, после завершения строительства мы получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным локомотивом региональной экономики. С другой — серьезный вызов повторить этот инвестиционный успех» — подытожил Александр Моор.