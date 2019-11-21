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Александр Моор: Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ, нивелированы

21 ноября 2019, 08:21
Фото: Наш город / 1Mi
Александр Моор: Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ, нивелированы
«Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ нивелированы, а взаимоотношение с новыми собственниками носит конструктивный характер» — заявил Александр Моор на ежегодном послании региональному правительству и жителям области.

Проблемы, возникшие у Антипинского НПЗ нивелированы, а взаимоотношение с новыми собственниками носит конструктивный характер. Об этом сегодня, 21 ноября, на ежегодном послании региональному правительству и жителям заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Завод работает, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характерГубернатор Тюменской области Александр Моор

Перечисляя трудности, с которыми столкнулся регион в этом году, Моор выделил и ситуацию с Антипинским НПЗ. Он заявил, что последствия нивелированы. «Завод работает, а наше взаимодействие с его новыми собственниками носит абсолютно конструктивный характер» — добавил глава региона.

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Говоря о проблемах региона, губернатор отметил снижение инвестиционного потока: завершение строительства «ЗапСибНефтехима». В 2018 году он дал более 40% всего объема привлеченных инвестиций. «С одной стороны, после завершения строительства мы получаем работающее предприятие, которому суждено стать мощным локомотивом региональной экономики. С другой — серьезный вызов повторить этот инвестиционный успех» — подытожил Александр Моор.

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#Новости#Александр Моор#Инвестиции#Послание#Антипинский НПЗ#Тюменская область#Тюмень#Никита Кифорук#Политика
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