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Жители Сургута «обняли» парк. На его месте хотят построить автовокзал

20 ноября 2019, 05:41
Фото: ЧС Тюмень
Жители Сургута «обняли» парк. На его месте хотят построить автовокзал
В Сургуте, вслед за Екатеринбургом, где хотели снести парк и построить церковь, прошел флешмоб по сохранению зеленой зоны.

По словам местных жителей, власти задумали снести парк, где привыкли гулять горожане, и планируют построить на его месте автовокзал. Чтобы привлечь внимание к ситуации люди вышли и «обняли» парк. Судя по фото и по словам очевидцев, в акции приняли участие несколько сотен человек.

Жителей города больше всего удивляет то, что автовокзал хотят построить именно на месте парка, в то время как для него можно было бы подобрать какой-нибудь пустырь.

Они также рассказывают, что за последнее время этот парк и так изрядно проредили, сообщает Муксун.fm.

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