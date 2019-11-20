Жители Сургута «обняли» парк. На его месте хотят построить автовокзал

По словам местных жителей, власти задумали снести парк, где привыкли гулять горожане, и планируют построить на его месте автовокзал. Чтобы привлечь внимание к ситуации люди вышли и «обняли» парк. Судя по фото и по словам очевидцев, в акции приняли участие несколько сотен человек.
Жителей города больше всего удивляет то, что автовокзал хотят построить именно на месте парка, в то время как для него можно было бы подобрать какой-нибудь пустырь.
Они также рассказывают, что за последнее время этот парк и так изрядно проредили, сообщает Муксун.fm.