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В Тюменской области появилась новая схема уплаты налогов за недвижимое имущество

19 октября 2019, 13:55
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюменской области появилась новая схема уплаты налогов за имущество
В Тюменской области налог на имущество физических лиц будет исчисляться по новой формуле.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области налог на недвижимое имущество физических лиц будет исчисляться от кадастровой стоимости недвижимости. Для разных видов собственности теперь существует определенный минимум по необлагаемой налогом площади:

- 10 кв.м. – для комнат;

- 20 кв.м. – для квартир;

- 50 кв.м. – для гаражей.

Налогоплательщикам не нужно заявлять эти вычеты.

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Также определен переходный период, который поможет избежать внезапного роста налогов. Сумма налога будет расти поэтапно протяженностью в несколько лет.

С 2019 года владельцы квартир в новостройках будут обязаны выплатить налог за свое имущество. Раньше квартиры в новостройках не облагались налогом, потому что налогообложение недвижимого имущества формировалось с учетом инвентаризационной стоимости объекта.

Налоги по имуществу нужно уплатить сроком до 2 декабря 2019 года любым удобным способом: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в отделении банка, через платёжный терминал или с помощью смартфона и прочих ПК по реквизитам (QR-код/штрих-код, УИН в уведомлении и банковские реквизиты получателя).

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