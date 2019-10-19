В Тюменской области появилась новая схема уплаты налогов за недвижимое имущество

Налоги по имуществу нужно уплатить сроком до 2 декабря 2019 года любым удобным способом: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в отделении банка, через платёжный терминал или с помощью смартфона и прочих ПК по реквизитам (QR-код/штрих-код, УИН в уведомлении и банковские реквизиты получателя).