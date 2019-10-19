В Тюменской области появилась новая схема уплаты налогов за недвижимое имущество

В Тюменской области налог на недвижимое имущество физических лиц будет исчисляться от кадастровой стоимости недвижимости. Для разных видов собственности теперь существует определенный минимум по необлагаемой налогом площади:
- 10 кв.м. – для комнат;
- 20 кв.м. – для квартир;
- 50 кв.м. – для гаражей.
Налогоплательщикам не нужно заявлять эти вычеты.
Также определен переходный период, который поможет избежать внезапного роста налогов. Сумма налога будет расти поэтапно протяженностью в несколько лет.
С 2019 года владельцы квартир в новостройках будут обязаны выплатить налог за свое имущество. Раньше квартиры в новостройках не облагались налогом, потому что налогообложение недвижимого имущества формировалось с учетом инвентаризационной стоимости объекта.
Налоги по имуществу нужно уплатить сроком до 2 декабря 2019 года любым удобным способом: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в отделении банка, через платёжный терминал или с помощью смартфона и прочих ПК по реквизитам (QR-код/штрих-код, УИН в уведомлении и банковские реквизиты получателя).