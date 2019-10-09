В Тюмени загорелся автомобиль, а пламя перекинулось на здание завода

Инцидент произошел в 22.25. Очевидцы возгорания срочно сообщили о ЧП в МЧС. К моменту, когда первые пожарные расчеты прибыли в указанное место, пламя перекинулось на входную группу пластиковых дверей. Общая площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Спасатели потушили возгорание в течение нескольких минут. Автомобиль спасти не удалось, но пожар не распространился в соседнем здании завода строительных материалов и пластиковых окон.