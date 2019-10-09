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В Тюмени загорелся автомобиль, а пламя перекинулось на здание завода

9 октября 2019, 10:56
Фото: МЧС по Тюменской области
В Тюмени 8 октября загорелся автомобиль Daewoo. Постепенно пламя перекинулось на соседнее здание по улице Чекистов, 31/8.
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Тюмень

Инцидент произошел в 22.25. Очевидцы возгорания срочно сообщили о ЧП в МЧС. К моменту, когда первые пожарные расчеты прибыли в указанное место, пламя перекинулось на входную группу пластиковых дверей. Общая площадь пожара составила около 5 квадратных метров. Спасатели потушили возгорание в течение нескольких минут. Автомобиль спасти не удалось, но пожар не распространился в соседнем здании завода строительных материалов и пластиковых окон.

Отмечается, что стоимость объекта составляет 10 млн рублей.

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По предварительной версии, причиной возгорания является замыкание в электропроводке транспортного средства. Общий размер ущерба устанавливается специалистами. Пострадавших нет.

#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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