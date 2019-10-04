ФК «Тюмень» пять лет не платит деньги футболистам, из-за этого с клуба снимают очки

Трудности прошлого сезона перешли на этот
Впервые клуб так оштрафовали весной текущего года, когда тюменская команда боролась за выживание в ФНЛ. Те минус шесть очков серьезно сказались на положении «Тюмени» в таблице, и в итоге она покинула лигу.
ФК «Тюмень» ставил задачу вернуться в ФНЛ. Но, кажется, в ближайшее время у них этого не получится.
Сезон 2013/14 футбольный клуб «Тюмень» выступает в Профессиональной Футбольной лиге и борется за попадание в ФНЛ. По итогам сезона команда занимает первое место, опережая ближайшего соперника на три очка, и поднимается на дивизион выше. С тех пор несколько футболистов, а именно – Сергей Шумейко, Марат Шайморданову и Никита Фурсин – не могут добиться от руководства клуба выплаты премиальных.
«”Тюмень” никого не обманывает. Никогда никого не кидает»
«Мы приходили в команду. Условия были такие: премиальные, которые мы зарабатываем за сезон, умножаются и отдаются после сезона. Сам лично это говорил Попов [Александр Попов, директор ФК «Тюмень», – прим. «Нашего города»], говорили тренеры, все руководители. Мы поверили на слово. Была такая фраза от Александра Попова: «”Тюмень” никого не обманывает. Никогда никого не кидает», – рассказывает бывший футболист ФК «Тюмень» Сергей Шумейко.
По его словам, по ходу того сезона клуб сделал бумагу о премировании, которую подписал тогда главный тренер Константин Галкин. В конце концов, игроки выполнили поставленную задачу и вышли в ФНЛ. Но некоторые из футболистов премиальные так и не получили.
«Директор [Александр Попов] прямым текстом сказал, что тем, кто ушел с команды премиальные отдавать не будет. Грубо говоря, всех послал. Он отдал деньги тем ребятам, которые остались. Мы хотели по-человечески договориться, чтобы он отдал честно заработанные деньги. Эти деньги он не отдал», – говорит Сергей Шумейко.
Футболисты стали обращаться в инстанции, которые занимаются разбором таких инцидентов – Палата по разрешению споров РФС и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Везде вставали на сторону игроков и обязывали выплатить ФК «Тюмень» премии.
В свою очередь, как говорит Шумейко, Попов все решал через тюменский суд. Но, как уверяет наш собеседник, этого нельзя делать, потому что клуб играет под эгидой FIFA и все разбирательства решаются в Лозанне.
«Мы ребятам, тюменским болельщикам зла не желаем. Мы шли на диалог, на контакт, но с нами никто не хотел договариваться. Один раз вышел человек из департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Предложил отдать в три-четыре раза меньше той суммы, которую они должны. Нас условия не устроили, потому что это неразумная сумма. Все ребята травмировались, у всех семьи, свое здоровье оставляли», – говорит Сергей Шумейко.
Он добавил, что «в Лозанне даже смеялись, почему деньги не отдают». Как уточняет Шумейко, ФК «Тюмень» задолжал трем игрокам, примерно, 1,8 млн рублей каждому.
«Мы пытались решить этот вопрос по-человечески, но никто не хочет выполнять свои обязательства. Ладно бы там никому не выплачивали эти премиальные. Те ребята, которые остались в команде, им все выплатили. Это какая-то шизофрения – одним платят, другим нет. Что это за трактовка “кто ушел, я им платить не буду?”. Мы задачу выполняли, мы помогли, мы причастны», – недоумевает Сергей Шумейко.
«По закону то, что мы провели заседание в CAS ФК “Тюмень” и РФС должны возместить наши затраты – 50% на 50%. РФС готовы это сделать», – уточнил Сергей.
«Никита, забудь. Команда была такая, что, кого нет в клубе, тем не выплачиваем»
Никита Фурсин играл за ФК «Тюмень» с 2012 по 2014 год. Он пришел в команду, когда ею руководил Евгений Дурнев. Как говорит Фурсин, в команде действовала схема: были премиальные за победу, они удваивались в случае выполнения задач. Но в сезоне 2012/13 «Тюмень» не смогла выйти в ФНЛ, ее опередил «Оренбург». Такая система премирования была и при Константине Галкине [главный тренер в следующем сезоне, – прим. «Наш город»].
«Попов сказал: “я никому зарплаты поднимать не буду, никакие подъемные давать не буду. Давайте так: выходите на поле, не получаете, а зарабатываете деньги”. Я с таким был согласен», – вспоминает Фурсин.
Никита Фурсин рассказывает, что в конце победного сезона было собрание, на котором вопрос о премировании задали Александру Попову. Он, по словам Фурсина, пообещал, что деньги отдадут, но чуть позже, когда поступят деньги из бюджета.
Наш собеседник покинул команду в 2014 году летом, перед закрытием трансферного окна. Фурсин рассказывает, что спустя 2-3 недели – после этого – футболистам, оставшимся в команде, начали выплачивать премиальные.
«Я попытался дозвониться до бухгалтерии, поинтересоваться. Мне бухгалтерша сказала: “Никита, забудь. Команда была такая, что кого нет в клубе – тем не выплачиваем”», – вспоминает Фурсин.
Никита подробнее рассказал о судебном процессе в тюменском суде. По его словам, «Тюмень» уволила начальника команды, который затем обратился в Калининский суд Тюмени.
На заседаниях бывших игроков команды не было. В итоге суд признал бумагу о премиальных недействительной. После этого, как говорит Фурсин, начальника вернули в команду, а клуб, апеллируя решением суда, обратился в РФС. Российский футбольный союз аннулировал решение КДК. После этого Никита Фурсин нашел юриста и обратился в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Этот суд обязал вернуть в силу все решения, а «Тюмени» – расплатиться с игроками.
«Вот вчера [разговор состоялся 3 октября, – прим. «Нашего города»] я узнал новую информацию. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области подали прошение в Калининский суд о том, чтобы они как-то посодействовали на незаконное снятие очков РФС. Но Калининский суд уже сам признал свою ошибку и понял, что вообще никак не имеет права влиять на всю эту историю, потому что этот орган не имеет права участвовать. Они отписали, что надо подавать апелляцию в РФС или CAS. В “Тюмени” подали в Областной суд на действия Калининского суда. Они не знают, как выкрутиться. Уже суд с судом судится. До идиотизма доходит. Я не знаю, когда они поймут, что больше зарываются. Чем дальше – тем хуже. Годы идут, пени идут, суммы увеличиваются. Та же поездка в Лозанну. Все внесено в затраты. Еще добавят», – говорит Фурсин.
Он также подтвердил, что к нему обращался представитель профильного департамента с предложением отдать только часть премии.
Собеседник признается в любви к Тюмени и вспоминает, что 2,5 отдал всего себя этому городу и команде. «Я за нее всегда переживал и переживаю. Команду просто уродуют».
«Одно дело, если бы в клубе не было денег. Насколько я знаю, денег в клубе предостаточно. При этом они еще продали игроков. Там бюджет и так не маленький, который выделяется областью. Это какая-то упертость Попова. Он всегда в моих глазах был серьезный мужик, который дает слово, а потом оказался балабол. Слово дал – слово взял, получается?», – недоумевает Никита Фурсин.
С «Тюмени» уже сняли суммарно 12 очков в этом сезоне. Далее сторона футболистов в следующем заявлении будет просить дисквалифицировать на два года Александра Попова, так как он содействует в неисполнении решения CAS.
«Команда набрала ребят под задачу [выйти в ФНЛ]. Сейчас уже минус 12 очков. Клуб на десятом месте окажется. Ребята поймут, что они никуда не выйдут, а им карьеру нужно развивать дальше. Зимой они все уйдут в другие команды. Зачем им ковыряться на последнем месте?», – рассуждает Фурсин.
«Позиция клуба – чтобы это быстрее все решилось. В пользу клуба, разумеется»
Информацию о том, что с клуба сняли шесть очков, представители ФК «Тюмень» не афишируют. На их официальном сайте указана совсем иная таблица, чем на официальном сайте ПФЛ.
При этом на ресурсе футбольной лиги пока не обновлена турнирная таблица. Там только указано, что с тюменского клуба 14 августа были сняты шесть очков. В связи с новым наказанием у команды будет десять баллов, и с шестого места они опустят на десятое.
«Официальной информации пока никакой нет. Официального решения и письменного от КДК в клубе нет пока. Ситуация сложная, запутанная, которая идет уже пять лет. Позиция клуба – чтобы это быстрее все решилось. В пользу клуба, разумеется», – прокомментировали в пресс-службе ФК «Тюмень» сложившуюся ситуацию.
Директор ФК «Тюмень» Александр Попов не смог оперативно прокомментировать ситуацию. В разговоре с корреспондентом «Нашего города» он сказал, что находится в командировке, ответить на вопросы сможет в понедельник.