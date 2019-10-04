ФК «Тюмень» пять лет не платит деньги футболистам, из-за этого с клуба снимают очки

«Вот вчера [разговор состоялся 3 октября, – прим. «Нашего города»] я узнал новую информацию. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области подали прошение в Калининский суд о том, чтобы они как-то посодействовали на незаконное снятие очков РФС. Но Калининский суд уже сам признал свою ошибку и понял, что вообще никак не имеет права влиять на всю эту историю, потому что этот орган не имеет права участвовать. Они отписали, что надо подавать апелляцию в РФС или CAS. В “Тюмени” подали в Областной суд на действия Калининского суда. Они не знают, как выкрутиться. Уже суд с судом судится. До идиотизма доходит. Я не знаю, когда они поймут, что больше зарываются. Чем дальше – тем хуже. Годы идут, пени идут, суммы увеличиваются. Та же поездка в Лозанну. Все внесено в затраты. Еще добавят», – говорит Фурсин.