Горан Алексич покинул ФК «Тюмень». При нем команда обыграла ЦСКА и вылетела из ФНЛ

«Было тяжело и сложно. И в ФНЛ, и в ПФЛ. В последних матчах нам нельзя было терять очки, но мы трижды сыграли вничью. Уход из «Тюмени» - непростой шаг для меня, но он был нужен. Пропущенный мяч от «Уфы-2» на последних секундах был знаком, что нужно что-то делать. Хочу поблагодарить всех болельщиков за терпение, за поддержку, которую они дают игрокам. Пусть продолжают болеть точно также. Их поддержка очень важна футболистам», – приводит слова Горана Алексича официальный сайт ФК «Тюмень».