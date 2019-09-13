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Горан Алексич покинул ФК «Тюмень». При нем команда обыграла ЦСКА и вылетела из ФНЛ

13 сентября 2019, 08:16
Фото: fc-tyumen.ru
Сербский тренер Горан Алексич покинул футбольный клуб «Тюмень». Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе команды.
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Тюмень

«У него было несколько порывов написать заявление. С учетом того, что последние матчи с аутсайдерами мы сыграли не очень хорошо. Очки нельзя было терять. При нем команда эти важные очки потеряла», – прокомментировал отставку пресс-аташе ФК «Тюмень» Василий Коньков.

Он добавил, что решение об отставке было обоюдным, но отметил, что инициатором выступил тренер.

«У него рабочее настроение. Всем пожелал удачи. Дальше будет смотреть за Тюменью. Тренерская работа такая, что нужно быть готовым к смене работы. Тюмень он пока не покидает. Останется на дней десять», – сказали в пресс-службе клуба.

Командой до конца года будет руководить Вячеслав Афонин.

«Было тяжело и сложно. И в ФНЛ, и в ПФЛ. В последних матчах нам нельзя было терять очки, но мы трижды сыграли вничью. Уход из «Тюмени» - непростой шаг для меня, но он был нужен. Пропущенный мяч от «Уфы-2» на последних секундах был знаком, что нужно что-то делать. Хочу поблагодарить всех болельщиков за терпение, за поддержку, которую они дают игрокам. Пусть продолжают болеть точно также. Их поддержка очень важна футболистам», – приводит слова Горана Алексича официальный сайт ФК «Тюмень».

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Сербский тренер возглавил команду 2 сентября прошлого года. За это время команда одержала 10 побед, 17 раз сыграла вничью и проиграла 16 игр. Самая, пожалуй, знаменитая победа была в кубке России 10 октября над ЦСКА.

По итогам прошлого сезона команда из ФНЛ вылетела в ПФЛ. После этого с тренером продлили контракт на два года. Но доработать у него не получилось.

В этом месяце команда за три игры не одержала ни одной победы. В кубке России «Тюмень» на своем поле проиграла «Енисею», в ПФЛ дважды сыграла вничью.

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