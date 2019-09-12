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Тюменские футболисты упустили победу на 93-й минуте

12 сентября 2019, 03:00
Фото: «Наш город»
ФК «Тюмень» продолжает серию матчей без побед. После поражения дома от «Енисея» и ничьи в Перми сибирские футболисты накануне, 11 сентября, не смогли удержать победу против аутсайдера ПФЛ — «Уфы-2».
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Тюмень

Сразу, что бросилось в глаза — а точнее в уши — мертвецкая тишина на трибунах. Из-за нее можно было услышать, что говорят футболисты на поле.

Игра началась бодро, весело. На седьмой минуте хозяева могли выйти вперёд. Вратарь гостей с криком на весь стадион «Я» выбежал из ворот, чтобы поймать мяч, но не смог полностью его зафиксировать. Мяч выпал из рук голкипера, но удар тюменца заблокировал защитник «Уфы-2».

Хозяева активно атаковали. Для этого, в основном, они использовали правый фланг.

С редкой периодичностью кто-то из болельщиков пытался завести «Тюмень, вперёд», но никто не подхватывал стремление поддержать местную команду. Лишь когда тюменцы подходили к штрафной, болельщики затаивали дыхание, а потом разочарованно выдыхали.

«Тюмень, чемпион!», — слышен крик из трибуны.

Гол пришёл внезапно. В свои ворота забил Линар Мухаметшин.

Но радоваться долго не пришлось. На 32й минуте гости подали угловой, с которого забил капитан «Уфы-2» Руслан Хазиев.

Времени для грусти не понадобилось. На 35й минуте нападающий тюменцев Александр Субботин вывел хозяев вперёд.

Оставшееся время в первом тайме игру контролировала «Тюмень». На перерыв команды ушли при счёте 2-1.

Вторая половины игры началась по тому же сценарию, что и первая: тишина на трибуне, атаки тюменцев, переговоры футболистов на поле.

«Выжимай… Выжимай… Выше…», — давал указания вратарь «Уфы-2» Глеб Ефимов своим партнёрам по команде.

Но это не особо получилось. Тюменцы атаковали флангами, навешивали в штрафную, но безрезультатно. В защиту возвращаться приходилось редко. Почти вся игра проходила на половине поля гостей.

«Тюмень! Великая!», — заводил болельщик на трибуне за три минуты до конца матча.

Справедливости ради стоит отметит, что собравшиеся подхватили и закричали «Тюмень».

Инертность и апатия, преследовавшая тюменских футболистов, аукнулась им на 93й минуте. «Уфа-2» сделала, что не смогла сделать «Тюмень» в игре против «Енисея» — забить в последней атаке, с углового.

В итоге тюменские футболисты не смогли победить команду, состоявшую из игроков, возраст которых варьируется от 17 до 23 лет.

Разочарованный и расстроенный главный тренер «Тюмени» Горан Алексич сказал, что не ожидал, что его команда не одержит победу. Также он предположил, что более молодые футболисты «Уфы-2» устали меньше, чем тюменцы. По его словам, он сделал все, чтобы не было недооценки соперника

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