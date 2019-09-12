Тюменские футболисты упустили победу на 93-й минуте

Сразу, что бросилось в глаза — а точнее в уши — мертвецкая тишина на трибунах. Из-за нее можно было услышать, что говорят футболисты на поле.
Игра началась бодро, весело. На седьмой минуте хозяева могли выйти вперёд. Вратарь гостей с криком на весь стадион «Я» выбежал из ворот, чтобы поймать мяч, но не смог полностью его зафиксировать. Мяч выпал из рук голкипера, но удар тюменца заблокировал защитник «Уфы-2».
Хозяева активно атаковали. Для этого, в основном, они использовали правый фланг.
С редкой периодичностью кто-то из болельщиков пытался завести «Тюмень, вперёд», но никто не подхватывал стремление поддержать местную команду. Лишь когда тюменцы подходили к штрафной, болельщики затаивали дыхание, а потом разочарованно выдыхали.
«Тюмень, чемпион!», — слышен крик из трибуны.
Гол пришёл внезапно. В свои ворота забил Линар Мухаметшин.
Но радоваться долго не пришлось. На 32й минуте гости подали угловой, с которого забил капитан «Уфы-2» Руслан Хазиев.
Времени для грусти не понадобилось. На 35й минуте нападающий тюменцев Александр Субботин вывел хозяев вперёд.
Оставшееся время в первом тайме игру контролировала «Тюмень». На перерыв команды ушли при счёте 2-1.
Вторая половины игры началась по тому же сценарию, что и первая: тишина на трибуне, атаки тюменцев, переговоры футболистов на поле.
«Выжимай… Выжимай… Выше…», — давал указания вратарь «Уфы-2» Глеб Ефимов своим партнёрам по команде.
Но это не особо получилось. Тюменцы атаковали флангами, навешивали в штрафную, но безрезультатно. В защиту возвращаться приходилось редко. Почти вся игра проходила на половине поля гостей.
«Тюмень! Великая!», — заводил болельщик на трибуне за три минуты до конца матча.
Справедливости ради стоит отметит, что собравшиеся подхватили и закричали «Тюмень».
Инертность и апатия, преследовавшая тюменских футболистов, аукнулась им на 93й минуте. «Уфа-2» сделала, что не смогла сделать «Тюмень» в игре против «Енисея» — забить в последней атаке, с углового.
В итоге тюменские футболисты не смогли победить команду, состоявшую из игроков, возраст которых варьируется от 17 до 23 лет.
Разочарованный и расстроенный главный тренер «Тюмени» Горан Алексич сказал, что не ожидал, что его команда не одержит победу. Также он предположил, что более молодые футболисты «Уфы-2» устали меньше, чем тюменцы. По его словам, он сделал все, чтобы не было недооценки соперника