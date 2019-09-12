Тюменские футболисты упустили победу на 93-й минуте

Разочарованный и расстроенный главный тренер «Тюмени» Горан Алексич сказал, что не ожидал, что его команда не одержит победу. Также он предположил, что более молодые футболисты «Уфы-2» устали меньше, чем тюменцы. По его словам, он сделал все, чтобы не было недооценки соперника