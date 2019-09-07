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Следком возбудил уголовное дело после скандала с захоронением ветерана в мешке

7 сентября 2019, 06:52
Фото: 1Mi
СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Причина ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при организации погребения ветерана Великой Отечественной войны.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили в следкоме — 31 июля 2019 года в одном из пансионатов города Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Следствие продолжается.

Ранее стали известны причины захоронения пенсионерки в мешке. В СМИ появилась аудиозапись разговора руководства пансионата с ритуальным учреждением.

Прокуратура также вынесла представление о нарушении закона при погребении ветерана. Выяснилось, что у пансионата были средства на соответствующие похороны, но руководство учреждения решило сэкономить на них.

Кроме этого после внутренней проверки директор пансионата был уволен.

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#Новости#Скандалы#Похороны#Пансионат#Ветераны войны и труда#Ветеран#Тюмень#Юрий Норицын#Происшествия
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