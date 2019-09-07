Следком возбудил уголовное дело после скандала с захоронением ветерана в мешке

Как сообщили в следкоме — 31 июля 2019 года в одном из пансионатов города Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Следствие продолжается.
Ранее стали известны причины захоронения пенсионерки в мешке. В СМИ появилась аудиозапись разговора руководства пансионата с ритуальным учреждением.
Прокуратура также вынесла представление о нарушении закона при погребении ветерана. Выяснилось, что у пансионата были средства на соответствующие похороны, но руководство учреждения решило сэкономить на них.