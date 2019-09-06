ПАТП выплатило тоболячке 160 тыс. рублей за смерть внучки под колесами автобуса

Женщина, которая являлась опекуном погибшей, обратилась в суд за возмещением морального вреда. Суд встал на ее сторону и обязал Пассажирское автотранспортное предприятие выплатить ей 160 тыс. рублей.
Несмотря на решение суда, ПАТП не спешило с исполнением решения. Тогда судебным приставам пришлось принять меры - вынесение постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановления об обращении на денежные средства должника
Только после этого автобусное предприятие выплатило бабушке погибшей внучки всю сумму.