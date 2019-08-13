Путин назначил нового председателя суда на Ямал

Posted 13 августа 2019, 11:03
Published 13 августа 2019, 11:03
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
Так, председателем суда ЯНАО стал Алексей Пиюк. Ранее, с 2013 года, он занимал аналогичную должность в Мегионе. С 2011 по 2013 года работал в городском суде Нижневартовска.
Кандидатуру господина Пиюка на назначенную должность рекомендовала весной Высшая квалификационная коллегия судей. До него временно исполнял обязанности Святослав Калинкин.
В Югре сразу три назначения. Зампредседателя Лангепасского городского суда стала Ирина Майорова; судьей октябрьского райсуда – Татьяна Наранова; судьей ХМАО – Максим Савченко.