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Posted 13 августа 2019, 11:03

Published 13 августа 2019, 11:03

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Путин назначил нового председателя суда на Ямал

Путин назначил нового председателя суда на Ямал

13 августа 2019, 11:03
Фото: 1 MI.
Сюжет
Ямал
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей в различные регионы. В том числе, новые судьи появились на Ямале и Югре.

Так, председателем суда ЯНАО стал Алексей Пиюк. Ранее, с 2013 года, он занимал аналогичную должность в Мегионе. С 2011 по 2013 года работал в городском суде Нижневартовска.

Кандидатуру господина Пиюка на назначенную должность рекомендовала весной Высшая квалификационная коллегия судей. До него временно исполнял обязанности Святослав Калинкин.

В Югре сразу три назначения. Зампредседателя Лангепасского городского суда стала Ирина Майорова; судьей октябрьского райсуда – Татьяна Наранова; судьей ХМАО – Максим Савченко.

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