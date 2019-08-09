Жители «Тюменской матрешки» увеличили вклады в банках до 820 млрд рублей

Posted 9 августа 2019, 07:16
Published 9 августа 2019, 07:16
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Большая часть вкладов приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, жители которого хранят в банках 434 млрд рублей (53%). На втором месте юг Тюменской области — 233 млрд рублей, еще 153 млрд рублей доверили банкам проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.
В среднем жители Югры хранят в банках 260 тыс. рублей, Ямала — 283 тыс. рублей, юга Тюменской области 153 тыс. рублей, следует из данных Банка России в пересчете на каждого жителя.
Подавляющее большинство жителей «тюменской матрешки» (77%) хранят свои сбережения в рублях. С начала 2019 года объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 7%, сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.