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Posted 9 августа 2019, 07:16

Published 9 августа 2019, 07:16

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Жители «Тюменской матрешки» увеличили вклады в банках до 820 млрд рублей

Жители «Тюменской матрешки» увеличили вклады в банках до 820 млрд рублей

9 августа 2019, 07:16
Фото: 1Mi.
Сюжет
Ямал
Вклады жителей «тюменской матрешки» за год увеличились на 5% и по состоянию на 1 июля составляют 820 млрд рублей.

Большая часть вкладов приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, жители которого хранят в банках 434 млрд рублей (53%). На втором месте юг Тюменской области — 233 млрд рублей, еще 153 млрд рублей доверили банкам проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.

В среднем жители Югры хранят в банках 260 тыс. рублей, Ямала — 283 тыс. рублей, юга Тюменской области 153 тыс. рублей, следует из данных Банка России в пересчете на каждого жителя.

Подавляющее большинство жителей «тюменской матрешки» (77%) хранят свои сбережения в рублях. С начала 2019 года объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 7%, сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

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