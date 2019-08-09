Многотонный грузовик загорелся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted 9 августа 2019, 06:17
Published 9 августа 2019, 06:17
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
В МЧС по Тюменской области рассказали, что водитель пытался самостоятельно потушить пожар, который возник во время движения, однако, поняв что сделать этого не получится, вызвал на место спасателей.
На место происшествия выезжали две пожарные машины и шесть человек личного состава спасателей. Грузовик удалось спасти. В результате пожара никто не пострадал.
По предварительным данным, большегруз вспыхнул из-за технической неисправности транспортного средства. У машины лопнуло колесо, а водитель не сразу это заметил.