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Posted 8 августа 2019, 05:37

Published 8 августа 2019, 05:37

Modified 19 августа, 16:24

Updated 19 августа, 16:24

В Тюменской области за один день в ДТП попали два несовершеннолетних велосипедиста

В Тюменской области за один день в ДТП попали два несовершеннолетних велосипедиста

8 августа 2019, 05:37
Фото: 1Mi.
Сюжет
Жертвы ДТП
Автомобилисты региона сбили двух велосипедистов. Один случай произошел в Тюмени, второй - в Тобольске.

В областной столице под колеса машины попал 13-летний подросток. ДТП произошло на улице Даргомыжского, напротив дома 29. В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что водитель автомобиля Peugeot сбил ребенка, который вопреки правилам ехал на велосипеде по проезжей части. В результате наезда у подростка был диагностировал ушиб бедра. По правилам дети до 14 лет не имеют права выезжать на велосипеде на дорогу, они могут двигаться на своем двухколесном транспорте только по тротуарам.

В микрорайоне Менделеево у дома 21 в Тобольске под колеса автомобиля ВАЗ-2107 попала 17-летняя девушка, она так же ехала по проезжей части. Медики диагностировали у несовершеннолетней многочисленные ушибы, ссадины и перелом костей носа.

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#Наиль Каримов#Происшествия#Тюмень#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Подростки#Тобольск#Велосипедисты
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