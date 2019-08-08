В Тюменской области за один день в ДТП попали два несовершеннолетних велосипедиста

В областной столице под колеса машины попал 13-летний подросток. ДТП произошло на улице Даргомыжского, напротив дома 29. В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что водитель автомобиля Peugeot сбил ребенка, который вопреки правилам ехал на велосипеде по проезжей части. В результате наезда у подростка был диагностировал ушиб бедра. По правилам дети до 14 лет не имеют права выезжать на велосипеде на дорогу, они могут двигаться на своем двухколесном транспорте только по тротуарам.