В Тюменской области за один день в ДТП попали два несовершеннолетних велосипедиста

Posted 8 августа 2019, 05:37
Published 8 августа 2019, 05:37
Modified 19 августа, 16:24
Updated 19 августа, 16:24
В областной столице под колеса машины попал 13-летний подросток. ДТП произошло на улице Даргомыжского, напротив дома 29. В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что водитель автомобиля Peugeot сбил ребенка, который вопреки правилам ехал на велосипеде по проезжей части. В результате наезда у подростка был диагностировал ушиб бедра. По правилам дети до 14 лет не имеют права выезжать на велосипеде на дорогу, они могут двигаться на своем двухколесном транспорте только по тротуарам.
В микрорайоне Менделеево у дома 21 в Тобольске под колеса автомобиля ВАЗ-2107 попала 17-летняя девушка, она так же ехала по проезжей части. Медики диагностировали у несовершеннолетней многочисленные ушибы, ссадины и перелом костей носа.