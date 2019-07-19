Тюменские сборщики вторсырья считают, что их выдавливают с рынка

Их поддержали отдельные эко-активисты, которые начали утверждать в СМИ и социальных сетях о том, что с бизнесом по бесплатному приему вторсырья отныне покончено. Однако, один из экспертов рынка, пожелавший остаться неизвестным, считает, что кампания против новых правил по сбору мусора развернута отдельными предпринимателями. То есть теми, кто лишился большей доли дохода после изменения федерального законодательства и старта экологической реформы.
По его мнению, часто самые активные противники новой системы - это небольшие компании, которые до этого бесплатно собирали с населения вторсырье, прикрываясь экологическими инициативами. При этом они были не в состоянии обеспечить сортировку в необходимых объемах, поскольку у них не было технических возможностей. К тому же у ряда структур отсутствовало разрешение на данный вид работ. При этом ряд компаний действовал в тени, боясь внимания налоговых органов. После того, как обращение с твердыми коммунальными отходами федеральное правительство возложило на единых регоператоров, «серым схемам» пришел конец.
«Конечно, они бы хотели, чтобы на мусоросортировочный завод шли только те фракции, которые пользуются малым спросом у переработчиков, либо не пользуются вовсе, а сами бы продолжили бесплатно собирать у населения востребованное сырье», – говорит собеседник издания.
Эксперты также отмечают безосновательность претензий «серых перекупщиков», указывая на силу федерального законодательства, а также на недостатки действующей до этого схемы сбора вторичного сырья.
«Есть федеральный закон, по которому в обязанности регоператора входит сбор, транспортирование, сортировка и захоронение ТКО. Никто другой заниматься этим видом деятельности не имеет права. То есть, по закону какая-либо компания не может осуществлять раздельный сбор мусора на контейнерных площадках. А что касается дальнейшей переработки, к примеру, ПЭТ, то переработчики могут обращаться к «ТЭО» для заключения договора после участия в тендерах на закупку полуфабрикатов. Поэтому компаниям нужно устанавливать взаимоотношения с регоператором», – считает председатель Совета СРО «Союз операторов по обращению с отходами Тюменского региона» Сергей Сахаров.
Глава Комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты региона Альберт Фахрутдинов отмечает у централизованного сбора и сортировки отходов «плюсов» гораздо больше. От предыдущей же схемы толку было мало, так как раздельным сбором мусора занимался лишь очень небольшой процент населения. Эколог также указывает на нарушение санитарно-эпидемиологических правил владельцами контейнеров для пластика и стекла, которые устанавливались во дворах.
«Так организовывать раздельный сбор мусора нельзя. Ведь существует специально разработанное администрацией Тюмени положение с санитарно-эпидемиологическими требования к таким площадкам. Над контейнером должен быть навес, саму площадку, где он размещен, необходимо огораживать. Также на площадке должно быть водонепроницаемое покрытие, чтобы жидкие вещества и пищевые отходы не попадали в почву и не становились источником пищи для грызунов. Кроме того, вывоз таких контейнеров происходит по мере их наполнения, в то время как отходы с мусорных площадок вывозят ежедневно. В результате они стоят полные неделями, распространяя неприятный запах», – пояснил Альберт Фахрутдинов.
Примечательно, что больше всего новой схемой сбора отходов возмущаются компании, которые имеют большие убытки. Из этого следует понимание, почему они хотят вернуть себе утраченный рынок. По данным источника издания, к примеру, у переработчиков стекла ООО «Стеклотех» убыток составил 236 млн рублей, а у ООО «КнауфИнсулейшн» – в 716 млн рублей.
«Понятно, что теперь у сборщиков отходов объемы уменьшатся. Но ведь цель мусорной реформы – улучшение экологической обстановки, наведение порядка в сфере обращения с ТКО, а не решение проблем бизнесменов, которые занимаются вторсырьем», – считает Альберт Фахрутдинов.