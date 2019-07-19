Тюменские сборщики вторсырья считают, что их выдавливают с рынка

По его мнению, часто самые активные противники новой системы - это небольшие компании, которые до этого бесплатно собирали с населения вторсырье, прикрываясь экологическими инициативами. При этом они были не в состоянии обеспечить сортировку в необходимых объемах, поскольку у них не было технических возможностей. К тому же у ряда структур отсутствовало разрешение на данный вид работ. При этом ряд компаний действовал в тени, боясь внимания налоговых органов. После того, как обращение с твердыми коммунальными отходами федеральное правительство возложило на единых регоператоров, «серым схемам» пришел конец.