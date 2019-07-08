Fitch улучшило прогноз по рейтингу ВСК

Согласно нормам указанного федерального закона, страхование ГОЗ как институт прекращает свое действие, а все договоры страхования, за исключением тех, по которым наступил страховой случай и предъявлено требование о выплате возмещения, а также договоров, заключенных в отношении завершенных и введенных в эксплуатацию объектов, подлежат досрочному прекращению. Незаработанная страховщиком премия подлежит перечислению в Фонд защиты дольщиков в течение 40 рабочих дней со дня вступления закона в силу.