Ситуация на ипотечном и жилищном рынке меняется, надежный партнер остается

Спектр ипотечных программ в Запсибкомбанке уникален. Можно оформить в ипотеку как готовую квартиру, так и квартиру в строящемся доме. Если выбор в пользу загородной недвижимости, то ипотеку можно взять не только на приобретение дома, дачи, таунхауса, но и на покупку земельного участка. При этом можно оформить жилищный кредит на строительство и возводить дом по собственному проекту. К тому же, что немаловажно для наших клиентов, мы расширяем границы – с программами Запсибкомбанка есть возможность купить жилье в любом городе, даже если там нет офиса банка.