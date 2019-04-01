Ситуация на ипотечном и жилищном рынке меняется, надежный партнер остается

Одним из надежных помощников в этом вопросе для жителей Уральского региона стал ПАО «Запсибкомбанк». О том, какая ситуация складывается на жилищном и ипотечном рынке в стране и какие предложения разрабатывает банк для тех, кто хочет взять ипотеку, – наш разговор с вице-президентом Запсибкомбанка Андреем Шевелевым.
Андрей Юрьевич, 2018 год был интересным: то фиксировались рекордно низкие ставки по ипотеке, то к началу 2019 года заговорили о тенденции к их повышению. К тому же произошло ключевое изменение – нововведения в законе о регулировании строительства с долевым участием и переход на работу с эскроу-счетами. Расскажите о ситуации, складывающейся на ипотечном рынке.
Да, действительно, 2018 год был плодотворным на события. По данным Банка России, общий объем выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками составил более 3 триллионов рублей. В конце года, когда ставки упали на 1,08 процентных пункта и зафиксировались на уровне 9,56% годовых, огромное количество людей наконец-то решилось на ипотеку. Всего за год было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов (по данным «Русипотека», 2018 – прим. ред.).
В декабре регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75%, и началось последовательное повышение ставок по ипотеке у всех банков. У некоторых крупных банков ставки повысились от 0,6 до 1,2 п.п. над базовыми ставками декабря.
Нововведения же в законодательстве о регулировании строительства с долевым участием и переход на работу с эскроу-счетами направлены на то, чтобы защитить заемщика и решить проблему «обманутых дольщиков» раз и навсегда. Сейчас застройщикам придется финансировать стройки не за деньги заемщиков, а за счет собственных или кредитных средств, что может привести к увеличению стоимости квадратного метра. Конечно, гарантий стало больше, но при этом жилье может подорожать.
Уже с осени 2018 года Запсибкомбанк начал работу с эскроу-счетами, так как вошел в список банков России, имеющих право на их открытие для расчетов по договорам долевого участия.
С какими итогами по ипотечному кредитованию завершил Запсибкомбанк 2018 год, каковы планы на 2019-й?
В целом за 12 месяцев прошлого года объем выданных ипотечных кредитов в Запсибкомбанке составил 10 млрд 809 млн рублей. В 2019 году мы запланировали выдать кредитов на 26% больше по сравнению с предыдущим годом (13 млрд 652 млн руб.). Мы всегда ставим перед собой амбициозные задачи и подтверждаем свою эффективность успешной деятельностью на рынке, доверием клиентов и партнеров, оценкой экспертов рейтинговых агентств. Запсибкомбанк занял 20-е место в Высшей ипотечной лиге с объемом выданных кредитов – 1 млрд 227 млн рублей за декабрь 2018 года (по данным «Русипотека», 2018 – прим. ред).
Как много вариантов ипотечного кредитования предлагает ваш банк, и все ли можно оформить в ипотеку?
Спектр ипотечных программ в Запсибкомбанке уникален. Можно оформить в ипотеку как готовую квартиру, так и квартиру в строящемся доме. Если выбор в пользу загородной недвижимости, то ипотеку можно взять не только на приобретение дома, дачи, таунхауса, но и на покупку земельного участка. При этом можно оформить жилищный кредит на строительство и возводить дом по собственному проекту. К тому же, что немаловажно для наших клиентов, мы расширяем границы – с программами Запсибкомбанка есть возможность купить жилье в любом городе, даже если там нет офиса банка.
Проживая, например, в Тюмени, я могу купить квартиру в Сочи?
А почему бы и нет? У многих наших клиентов, проживающих в ЯНАО и ХМАО, очень популярно желание купить недвижимость именно на юге. И такую возможность Запсибкомбанк предоставляет. Повторю, что можно оформить ипотеку на жилье в любом городе, при этом существует выбор – оформление как без залога недвижимости, так и под залог другой недвижимости, имеющейся в собственности.
Так, если у клиента уже есть собственная недвижимость, то он вполне может купить квартиру в Сочи, передав имеющуюся в залог банку.
У меня есть знакомый, который хочет построить дом по собственному проекту. Обратился в банки, ему сказали, что оформить землю в ипотеку невозможно, только землю с готовым домом. Это действительно так?
Нет, не так. Если кому-то больше по душе жить за городом и в доме своей мечты, то мечта должна быть воплощена. Сейчас начало весны, и уже у многих появился интерес к, пожалуй, эксклюзивной ипотечной программе на приобретение земли. Например, приобрести земельный участок в пригороде Тюмени в ипотеку от Запсибкомбанка можно у нашего партнера. При этом ежемесячный платеж составит до 7 000 руб./мес. на участок в 6 соток с коммуникациями*.
Кто-то берет ипотеку, чтобы приобрести недвижимость в другом городе, кто-то – чтобы построить дом «под себя», но есть еще и те, у кого расширение жилплощади связано с пополнением в семье. Расскажите, как использовать материнский капитал тем, у кого есть такой прекрасный повод и действующий сертификат?
В Запсибкомбанке есть специальные возможности для семей, имеющих право на материнский капитал. Его можно направить как на погашение уже имеющегося ипотечного кредита, так и использовать при покупке жилья в сумме первого взноса.
Более того, при намерении использовать материнский капитал на приобретение жилья нашим клиентам предоставляется скидка по процентной ставке в размере 0,5 процентных пункта от действующих ставок по ипотеке, при этом первый взнос за счет собственных средств может составлять всего 10% от стоимости недвижимости.
А вообще, если говорить о документах, сколько их требуется, чтобы подать заявку на ипотеку в Запсибкомбанке?
Мы упростили процедуру подачи заявки для тех клиентов, чей первый взнос составляет половину стоимости недвижимости – это новая программа ипотеки «По 2-м документам». По ней клиентам потребуется только паспорт и справка о доходах по форме банка (без справки 2-НДФЛ). Заявку вы можете подать как в офисе банка, так и на сайте. Для оформления заявки на сайте потребуются паспортные данные и сведения о доходах. После подачи заявки с клиентом свяжется сотрудник банка, который пояснит, какие документы потребуются при посещении офиса.
В данном контексте стоит упомянуть ипотечный центр Запсибкомбанка, который находится в самом центре Тюмени (ул. Республики, 156/1), в шаговой доступности – большая парковка, нотариальная контора и МФЦ. Оформить заявку или получить квалифицированную консультацию клиент может в комфортных условиях, для нас простота и удобство – превыше всего! Можно сказать, что ипотечный центр выступает связующим звеном между клиентом, застройщиком, риелтором.
Чем выгодно для клиента участие банка при покупке недвижимости у застройщика или агентства недвижимости?
В банке есть множество специальных программ с партнерами и интересных предложений по льготной ставке кредитования на готовые объекты недвижимости и на объекты, предлагаемые к покупке по договорам долевого участия. Мы сотрудничаем с крупнейшими застройщиками и риелторами, среди которых: АН «Сова», АН «Этажи», ТДСК, ГК «Энко», «Сибстройсервис», «Партнер-Строй», компания «Навигатор», «Апельсин», «Брусника», АИЖК, ПСК «Дом», ГК ТИС, ГК «Страна Девелопмент», АО «Нижневартовскстройдеталь». Есть аккредитованные объекты как в Тюмени, так и в других городах, есть квартиры, таунхаусы и просто земельные участки с подведенными коммуникациями.
Мы уже говорили, что ситуация и на жилищном и на ипотечном рынке меняется, стоит ли отложить оформление ипотеки, так сказать, до лучших времен или, наоборот, не тянуть и подавать заявку? Что бы вы посоветовали?
У меня совет один. Если есть необходимость в улучшении жилищных условий, то ипотеку нужно оформить как можно раньше, пока ставки достаточно комфортные и цены на недвижимость приемлемые.
Если кого-то пугает нынешняя ставка, то предлагаю посмотреть на нее под другим углом. Давайте вспомним, что с покупки квартиры есть возможность вернуть 13% от стоимости приобретаемого жилья «живыми» деньгами.
А если квартира оформлена в ипотеку, то также есть право на налоговый вычет с суммы выплаченных процентов по ипотеке. В итоге, максимальная сумма, которую можно вернуть, составляет 650 000 рублей. А подобрать оптимально подходящую ипотечную программу в Запсибкомбанке, как вы уже поняли, довольно легко. Убедиться в этом можно обратившись в любой из офисов банка или ипотечный центр.
* Расчет ежемесячного платежа приведен при сроке кредита 7 лет без первого взноса, по ставке кредитования 12% годовых, аннуитетном платеже, при комплексном страховании рисков (недвижимость, жизнь, титул). Платеж по ипотеке включает в себя сумму основного долга и проценты за пользование кредитом. Клиентский сегмент – зарплатники, бюджетники, сотрудники аккредитованных предприятий, клиенты с положительной кредитной историей в ПАО «Запсибкомбанк». Стоимость объекта в коттеджном поселке «Есенино» – 378 741 руб. Стоимость объекта действительна на 11.03.2019.