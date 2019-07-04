На тюменской ферме обнаружили молоко, не соответствующее техрегламенту

Отсутствуют заключения ветеринарного специалиста на утилизацию или уничтожение трупов животных и других биологических отходов.
На своем официальном сайте ГК «Дамате» пишут, что преимущества их проекта – это соблюдение принципов биологической и санитарной безопасности.
Однако, среди нарушений ООО «Тюменские молочные фермы» - выпуск сырого молока не соответствующего требованиям технического регламента, отсутствие заключения ветеринарного специалиста на утилизацию или уничтожение трупов животных и других биологических отходов.
Проверяющие также выявили на одной из ферм предприятия, что на въезде нет дезинфекционного барьера и установки, обеспечивающих обработку транспорта.
Помещения для хранения лекарственных средств не были оснащены приборами для регистрации параметров воздуха. Препараты были сложены на полу без поддона. Приказы по порядку ведения учета и о способе хранения лекарственных средств представлены не были.
Предприятие привлечено к административной ответственности по ст. 10.6 и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ситуацию для «Нашего города» прокомментировала начальник внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Инна Иванова.
«На любом предприятии есть естественный отход и бывают случаи, когда животные умирают при отравлениях, тяжелых родах, травмах. Нет ни одного хозяйства, где никогда не умирают животные. Здесь нельзя сказать, что идет массовый падеж. Просто специалисты при проверке сфотографировали транспортировку трупа животного. Труп должен осмотреть специалист, установить причину смерти, дать заключение о способе утилизации. Далее в соответствии с заключением, предприятие будет его утилизировать», - пояснила Инна Иванова.
По словам специалиста, по нарушениям было возбуждено два административных дела. Штрафы были выписаны на юридическое и должностное лицо. Это предприятие новое и с момента открытия должно пройти три года, а раньше проверять согласно законодательству его нельзя.
«Это была плановая проверка, предприятию три года исполнилось и мы запланировали ее. Им было дано время на устранение нарушений, после того, как истечет срок на исправление, мы снова проверим, и если нарушения не будут устранены, то наказание будет более жестки», - уточнила Инна Иванова.
Ветеринарный врач должен провести вскрытие, установить причину смерти животного и дать заключение. После утилизации оно может быть пущено и в корм животным. Все это делается через ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод». Если есть основания подозревать серьезные заразные заболевания, то труп будет утилизирован согласно заключению.
«По каждому случаю ветврач должен дать заключение, каким образом нужно утилизировать труп животного, чтобы не допустить распространения заболевания. Они могут быть паразитарными, инфекционными. Если заболевание особо опасное, то может быть даже уничтожение на месте. Если перевозка запрещена, то труп отвозится в специальное место и там он сжигается», - пояснила Инна Иванова.