На тюменской ферме обнаружили молоко, не соответствующее техрегламенту

«Это была плановая проверка, предприятию три года исполнилось и мы запланировали ее. Им было дано время на устранение нарушений, после того, как истечет срок на исправление, мы снова проверим, и если нарушения не будут устранены, то наказание будет более жестки», - уточнила Инна Иванова.