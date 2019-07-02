В Домодедово диспетчеры предотвратили катастрофу с иностранным самолетом

Иностранный лайнер готовится вылететь по маршруту Москва – Стамбул. Диспетчеры, заметив, что на посадочной полосе находится другой самолет, дали команду экипажу российского лайнера уходить на второй круг. Приземление прошло в штатном режиме.
На данный момент специалисты выясняют все подробности произошедшего.
Другое происшествие произошло в Шереметьево. Из-за затопления и сбоя в работе специальной ленты в терминале D там скопилось 1,5 тыс. чемоданов пассажиров. Сообщается, что трансферные стыковки не состоялись, это привело к скоплению багажа в аэропорту. На данный момент проблема устраняется сотрудниками аэропорта.