В Домодедово диспетчеры предотвратили катастрофу с иностранным самолетом

Другое происшествие произошло в Шереметьево. Из-за затопления и сбоя в работе специальной ленты в терминале D там скопилось 1,5 тыс. чемоданов пассажиров. Сообщается, что трансферные стыковки не состоялись, это привело к скоплению багажа в аэропорту. На данный момент проблема устраняется сотрудниками аэропорта.