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В Домодедово диспетчеры предотвратили катастрофу с иностранным самолетом

2 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В Москве 30 июня диспетчеры Домодедово предотвратили ЧП с иностранным авиалайнером. Пилот Pegasus Airlines без разрешения выехал на ВПП, куда готовится приземлиться самолет авиакомпании «Глобус».

Иностранный лайнер готовится вылететь по маршруту Москва – Стамбул. Диспетчеры, заметив, что на посадочной полосе находится другой самолет, дали команду экипажу российского лайнера уходить на второй круг. Приземление прошло в штатном режиме.

На данный момент специалисты выясняют все подробности произошедшего.

Другое происшествие произошло в Шереметьево. Из-за затопления и сбоя в работе специальной ленты в терминале D там скопилось 1,5 тыс. чемоданов пассажиров. Сообщается, что трансферные стыковки не состоялись, это привело к скоплению багажа в аэропорту. На данный момент проблема устраняется сотрудниками аэропорта.

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#Новости#ЧП#Аэропорты#Москва#Александр Мязин#Общество
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