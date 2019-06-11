Банкоматы Сбербанка в Тюменской области переводят на бесконтактное обслуживание

«Бесконтактная технология оплаты пользуется огромной популярностью среди потребителей – это действительно очень удобно и быстро. Для совершения платежа нужно просто прислонить к считывателю банкомата бесконтактную карту или мобильное устройство. Если вы забыли карту дома, но она привязана к телефону, вы не останетесь без денег и сможете при необходимости снять наличные», – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.