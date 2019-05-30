Более 1500 тюменцев выйдут на старт «Зеленого Марафона»

Малыши в возрасте до 1 года посоревнуются в забеге «Веселые пинетки». Участникам нужно будет проползти дистанцию в 6 метров без помощи взрослых. Ребята от 7 до 13 лет пробегут дистанцию 420 метров. Девушки смогут продемонстрировать свою красоту и грацию и принять участие в забеге на каблуках не менее 8 см «Всегда на высоте». После пройдут женский и мужской забеги на дистанции 4,2 и 10 км.