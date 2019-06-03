Около 4 тыс. тюменцев приняли участие в «Зеленом Марафоне»

Главным же событием дня стали забеги на разные дистанции от 6 метров до 4,2 км. В забеге на 420 метров соревновались дети от 7 до 13 лет. Победителей определяли как среди девочек, так и среди мальчиков. Во взрослом забеге на 4,2 км не было равных Михаилу Зелепукину, его результат 15.24 мин. Самой быстрой среди женщин второй год подряд стала Ирина Передерий, она пробежала основную дистанцию за 18.33 мин.