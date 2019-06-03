Около 4 тыс. тюменцев приняли участие в «Зеленом Марафоне»

На набережной реки Туры 1 июня совместно с ключевыми партнерами банка для участников и болельщиков «Зеленого Марофона» была организована насыщенная развлекательная программа: игры, конкурсы, батуты, аквагрим, анимация, мастер-классы, выступления творческих коллективов.
Главным же событием дня стали забеги на разные дистанции от 6 метров до 4,2 км. В забеге на 420 метров соревновались дети от 7 до 13 лет. Победителей определяли как среди девочек, так и среди мальчиков. Во взрослом забеге на 4,2 км не было равных Михаилу Зелепукину, его результат 15.24 мин. Самой быстрой среди женщин второй год подряд стала Ирина Передерий, она пробежала основную дистанцию за 18.33 мин.
В марафоне приняли участие и сотрудники «Нашего города». Стоит отметить, среди журналистов, участвовавших в забеге команда «Нашего города» оказалась самой большой и эффективной. В отдельном зачете первый приз получил Максим Муртазаев, компанию ему составили Ксения Малахова и Диана Попова.
Но кроме марафонских забегов свою силу и скорость показали малыши в возрасте от 6 до 12 месяцев. В соревновании «Веселые пинетки» детям без посторонней помощи нужно было проползти до финиша 6 метров. Родители заманивали юных спортсменов любимыми игрушками, мобильными телефонами и даже клавиатурой от компьютера. Самым резвым и быстрым оказался 11-месячный Давид Довбыш.
Одной из особенностей марафона в Тюмени стал забег для девушек на каблуках высотой не менее 8 см – «Всегда на высоте». Второй год подряд в этом соревновании побеждает Виктория Парфёнова. Дистанцию в 100 метров она преодолела чуть больше, чем за 12 секунд.
«За время проведения «Зеленого Марафона» сотни тысяч людей независимо от возраста, пола, физической подготовки приняли участие в спортивных забегах. Мы выступаем за здоровый образ жизни и очень рады, что с каждым годом нас поддерживает все больше тюменцев», – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко, который сам традиционно принимает участие в забеге.
В каждом из городов – участников «Зеленого Марафона» Сбербанк провел социальные акции. В Тюмени было закуплено реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья Областного реабилитационного центра «Родник». Также на площадке «Зеленого Марафона» любой желающий мог сделать благотворительный взнос для нуждающихся детей через платформу «Сбербанк Вместе».
Всего на старт «Зеленого Марафона» вышло более 150 000 человек в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии.
Собственная информация.